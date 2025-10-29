Lula: "Não podemos deixar que crime organizado continue destruindo famílias"

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou na noite desta quarta-feira (29/10), por meio de sua conta no X (antigo Twitter), que, após tomar conhecimento da situação do Rio de Janeiro, determinou uma série de medidas de combate ao narcotráfico. Uma operação nos complexos da Penha e do Alemão deixou 121 mortos, incluindo quatro policiais, nesta terça-feira (28).

“Não podemos aceitar que o crime organizado continue destruindo famílias, oprimindo moradores e espalhando drogas e violência pelas cidades. Precisamos de um trabalho coordenado, que atinja a espinha dorsal do tráfico, sem colocar policiais, crianças e famílias inocentes em risco”, disse o presidente.

Entre as medidas anunciadas mais cedo pelo governo federal, estão a criação de um Escritório Emergencial contra o Crime Organizado, além do aumento de vagas em presídios federais de segurança máxima para a transferência de líderes do crime organizado, o aumento do efetivo da Polícia Rodoviária Federal (PRF), de peritos criminais e de outros profissionais da Força Nacional e de outros estados, para intensificar as atividades de inteligência.

Na ocasião, Lula também frisou a importância da aprovação da PEC da Segurança (PEC 18/2025), que tramita na Câmara dos Deputados e segue parada. “Com a aprovação da PEC da Segurança, que encaminhamos ao Congresso Nacional, vamos garantir que as diferentes forças policiais atuem de maneira conjunta no enfrentamento às facções criminosas”, defendeu.

Mais cedo, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, também ressaltou a importância da PEC e destacou que o modelo de cooperação entre União e Estado implementado no Rio de Janeiro em combate ao crime organizado “será o embrião da PEC da Segurança (PEC 18/2025)”.

A PEC da Segurança chegou a ser aprovada na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados em julho, mas ainda não avançou no parlamento.

Me reuni hoje pela manhã com ministros do meu governo e determinei ao ministro da Justiça e ao diretor-geral da Polícia Federal que fossem ao Rio para encontro com o governador.



Não podemos aceitar que o crime organizado continue destruindo famílias, oprimindo moradores e… — Lula (@LulaOficial) October 29, 2025