EUA e Argentina não confirmam participação na Cúpula de Líderes da COP30

Representantes de 143 países confirmaram presença na Cúpula de Líderes da COP30, que será realizada na próxima semana, em Belém. Segundo o secretário de Clima, Energia e Meio Ambiente do Ministério das Relações Exteriores, Maurício Lyrio, Estados Unidos e Argentina não estão entre os confirmados.

“Teremos uma participação expressiva. Até o momento, 143 delegações confirmaram presença, sendo 57 delas chefiadas por líderes de Estado ou de governo”, disse Lyrio, durante entrevista coletiva em Brasília, nesta sexta-feira (31/10). Também participaram da conversa com a imprensa a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e o presidente da COP30, André Corrêa do Lago.



A programação da Cúpula está prevista para 6 e 7 de novembro, com a realização de encontros bilaterais e sessões temáticas. “A agenda começa no dia 5, com reuniões bilaterais, e o início efetivo da Cúpula está previsto para o dia 6, com uma sessão plenária ampla aberta pelo presidente da República”, explicou.

Lyrio detalhou ainda que a cerimônia de abertura será seguida de uma longa lista de discursos, com possibilidade de se estender pela noite do dia 7. “Em paralelo, haverá um almoço sobre o TFFF (Fundo Florestas Tropicais para Sempre) e três sessões temáticas conduzidas pelo presidente”, acrescentou.

O secretário ressaltou que, apesar da alta representatividade, a Cúpula de Líderes não tem caráter deliberativo. “As decisões formais da conferência serão tomadas apenas no dia 10, pela própria COP. O que teremos são declarações políticas e discussões de alto nível, mas não há previsão de um documento de consenso final assinado por todos os países”, afirmou.

Segundo ele, o governo brasileiro ainda negocia possíveis textos conjuntos, mas o objetivo principal é “promover convergência e ambição climática” entre as lideranças.