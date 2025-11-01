GDF vai apoiar o Rio em outras operações, diz Celina Leão

Celina Leão disse ao Correio que o Rio de Janeiro aceitou o apoio oferecido pelo Distrito Federal para fortalecer as ações de segurança pública no estado - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, aceitou o apoio oferecido pelo Distrito Federal para fortalecer as ações de segurança pública no estado, conforme revelou a vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão, com exclusividade ao Correio. Segundo a Celina, embora a ajuda tenha sido aceita, o detalhamento sobre como ela será implementada ainda está em processo de definição, função, que segundo ela, caberá ao dois secretários de segurança pública.

A ajuda foi oferecida pelo governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, na última quarta-feira (29/10) em telefonema entre os líderes das unidades da federação um dia após a Operação Contenção que culminou na morte de 121 pessoas — a ação policial mais letal da história do país. Na ocasião, Ibaneis colocou a inteligência da polícia do DF à disposição para ajudar as equipes de segurança pública do estado.

Segundo Celina — que esteve em uma reunião na capital fluminense na quinta-feira (30/10) com Castro e outros governadores —, a aceitação da ajuda ocorreu no contexto da intenção de Castro em realizar outras operações nas comunidades. “Ele [Cláudio Castro] disse que precisará sim [da ajuda], principalmente das polícias especializadas, porque ele diz continuará fazendo um serviço de inteligência para fazer as desocupações, principalmente de desarmamento, sobretudo, de fuzis dentro das comunidades. Esse é o foco principal dele e nós estamos dispostos também a colaborar”, disse Celina.

A pré-candidata ao GDF ainda informou que há um planejamento de uma segunda reunião com governadores para a próxima semana. O objetivo principal do encontro é discutir a segurança pública e apresentar uma minuta detalhada da proposta do Consórcio da Paz. A localização exata da reunião ainda não foi definida, mas há possibilidade de ser no Distrito Federal.

Apesar da forte articulação interestadual, incluindo a proposta do Consórcio da Paz, o diálogo direto com o Governo Federal tem sido restrito. A vice-governadora do DF esclareceu que, até o momento, não houve contato por parte da Justiça Federal com o governo federal, sendo que a interlocução com a União tem ocorrido por meio do governador Cláudio Castro (RJ), que manteve contato apenas com o ministro da Justiça e Segurana Pública, Ricardo Lewandowski.

Contudo, a vice-governadora destacou que a segurança pública deve transcender as disputas ideológicas, acolhendo qualquer auxílio vindo de Brasília: “Eu acho que toda a ação, se for para ajudar, é bem-vinda. Inclusive do próprio governo federal, se ele tiver como colaborar. A gente tem que passar por cima de qualquer tipo de diferença ideológica nesse momento, porque o tema é muito maior do que as divergências políticas”, afirmou Celina.

