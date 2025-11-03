EUA não enviarão delegação de alto nível à COP30 em Belém

Os Estados Unidos não terão representantes de alto nível na 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP30), que ocorre na próxima semana em Belém (PA). A informação foi confirmada pela Casa Branca à AFP e à Reuters.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Segundo um porta-voz, sob condição de anonimato, “o presidente Donald Trump já deixou claras as posições de seu governo sobre a ação climática multilateral”. A ausência do presidente na cúpula de líderes, nos dias 6 e 7 de novembro, já era esperada, mas ainda havia expectativa de que os EUA enviassem uma delegação para as negociações técnicas, a partir de 10 de novembro, o que agora também não ocorrerá.

Leia também: COP30: EUA e Argentina não confirmam presença

A decisão se dá mesmo após recentes gestos de reaproximação diplomática entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e Trump. Na Assembleia Geral da ONU, no mês passado, o republicano chamou as mudanças climáticas de “a maior farsa do mundo” e criticou políticas ambientais adotadas por outros países.

Durante o discurso, ele defendeu o uso do carvão, fonte altamente poluente, e atacou energias renováveis — postura contrária à maioria dos países presentes na COP, que buscam acelerar a transição para fontes limpas.