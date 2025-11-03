Lula lamenta morte de Lô Borges, ícone do Clube da Esquina

Lula relembrou a influência de Lô Borges em gerações de músicos e a importância de obras como Clube da Esquina - (crédito: Ricardo Stuckert/PR / Divulgação )

O cantor e compositor Lô Borges, um dos nomes mais marcantes da Música Popular Brasileira e fundador do Clube da Esquina, morreu na noite deste domingo (2/11), aos 73 anos. Além de diversos colegas de Lô da indústria musical, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva também lamentou a morte do artista.

“Hoje nos despedimos de um dos grandes nomes da nossa música popular brasileira”, publicou no X (antigo Twitter). “Suas canções, que começaram a nascer nas esquinas de Belo Horizonte, ultrapassaram as fronteiras de Minas Gerais e estão gravadas não apenas em álbuns, mas na memória e no coração de milhões de brasileiros.”

O petista revelou que conheceu as canções de Lô através de sua esposa, Janja, que é fã do mineiro desde a adolescência e escuta os discos nos momentos de descanso. “Gerações de músicos foram influenciados pela sua obra. Seu álbum Clube da Esquina, em parceria com Milton Nascimento e Beto Guedes, é considerado um dos mais importantes de nossa história. E a própria MPB que conhecemos não seria a mesma se Lô Borges não tivesse nos dado a alegria de ter existido”, destacou.

“O Brasil agradece a Lô Borges. E aos seus familiares, amigos e fãs, registro minha solidariedade e apoio neste momento de despedida”, concluiu o presidente.