Análise: oposição adota a lógica do Estado de exceção no combate ao narcotráfico

Desde a operação de "cerco e aniquilamento" de traficantes nos complexos do Alemão e da Penha, na Zona Norte do Rio de Janeiro, a crise da segurança pública passou a ocupar o centro da política nacional. Segundo o governo fluminense, dos 117 mortos na megaoperação, 115 foram identificados: mais de 95% tinham ligação com o Comando Vermelho, e 54% eram de fora do estado. Ao todo, 62 eram naturais de outros estados.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O relatório mostra que há chefes de organizações criminosas de 11 unidades da Federação, o que revela a dimensão nacional do problema e a necessidade de presença efetiva da União, o que apenas será possível com a aprovação da PEC do Sistema Único de Segurança Pública (Susp). Entretanto, a proposta está paralisada porque governadores de oposição rejeitam a centralidade do Ministério da Justiça na coordenação do sistema, inspirado no modelo federativo do SUS.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O governo federal procura agir dentro dos marcos constitucionais: Lula sancionou a lei de autoria de Sergio Moro que tipifica crimes de "obstrução de ações contra o crime organizado" e "conspiração para obstrução", além de ter enviado projeto que endurece penas contra líderes do tráfico e seus operadores financeiros. O embate político, porém, se agravou com a ofensiva da oposição pela adoção de legislação antiterrorista contra o narcotráfico.

Essa iniciativa transfere a política criminal do campo da segurança pública para o da segurança nacional, abrindo espaço para o uso de métodos de guerra e a suspensão de garantias constitucionais. O gesto do governador Cláudio Castro, ao enviar mensagem ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pedindo o reconhecimento do Comando Vermelho como organização terrorista, simboliza o novo paradigma: a política interna passa a ser regida pela lógica da exceção e pela retórica do inimigo interno, agora com um pedido de ajuda e intervenção direta norte-americana.

Leia também: Secretário de Lula falta em audiência na Câmara sobre PEC da Segurança

De fato, a proposta de equiparar facções criminosas a organizações terroristas encontra adesão popular. Pesquisa Quaest divulgada nesta segunda-feira mostra que 85% dos fluminenses apoiam o aumento de penas para homicídios a mando do crime organizado, e 72% defendem o enquadramento das facções como terroristas. O dado expressa um sentimento de desespero social diante de um Estado que perdeu o monopólio da força e vê o território metropolitano fragmentado em microestados armados. Mas também revela um perigoso deslocamento: a demanda por segurança converte-se em demanda por um regime de exceção.

Guerra urbana

A megaoperação Contenção simboliza esse ponto de inflexão. Não se trata de prevenir ou integrar, mas de conter um inimigo interno que ocupa territórios "perdidos" da cidade. O Estado passa a agir como força ocupante, não como garantidor de direitos. Essa ruptura entre o Estado de Direito e a ação estatal de guerra traduz uma matriz autoritária persistente, cuja origem remonta ao pensamento de Oliveira Vianna.

Leia também: PEC da Segurança será votada até dia 11 de dezembro na Câmara

Em Populações Meridionais do Brasil (1920), Vianna formulou uma teoria do Estado brasileiro baseada em determinismo racial e hierarquia social. Dividiu o país entre "povos organizadores", das regiões Sul e Sudeste, e "povos desagregados", do Norte e Nordeste, concebendo o Estado como tutor das massas incapazes de autogoverno. As elites "superiores", dotadas de racionalidade e disciplina, seriam as únicas aptas a impor ordem sobre o povo "instintivo e indisciplinado". A sociedade civil, nessa visão, é passional e desorganizada; o Consórcio da Paz, formado pelos governadores de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, Brasília, Goiás, Mato Grosso e Santa Catarina encarnaria esse papel de guardião da sociedade.

Essa concepção impregnou a formação do Estado autoritário brasileiro, no Estado Novo e durante o regime militar, e sobrevive na cultura policial contemporânea. Quando o poder público trata as favelas como zonas de exceção e seus habitantes como populações a serem controladas, reafirma a ideia da incapacidade congênita dos pobres para a vida civilizada. A polícia, nesse contexto, não age como força cidadã, mas como instrumento encarregado de impor disciplina e cercar territórios considerados irrecuperáveis. Na prática, sabe-se que quem ocupa esse espaço são as milícias, em conluio com policiais corruptos.

Leia também: Operações mostram esgotamento do modelo de confronto, diz especialista

Essa lógica de exceção estrutura três dimensões da cultura policial brasileira: o determinismo social e racial, que associa criminalidade a grupos e espaços específicos; o autoritarismo tutelar, que vê o Estado como pai punitivo; e a fetichização da força, que transforma a violência em fundamento da ordem. A Operação Contenção carrega essa herança intelectual e institucional.

O Estado volta a assumir o papel de "engenheiro social". O território popular é convertido em laboratório de exceção, onde a vida vale menos e o direito é suspenso em nome da segurança. A proposta de criminalizar as facções como terroristas é perigosa, do ponto de vista da democracia, porque legitima-se o uso de estratégias de guerra em áreas urbanas, a suspensão de garantias processuais e a militarização permanente da vida cotidiana.