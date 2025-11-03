Boulos aponta regulamentação de transporte e entrega por aplicativo como prioridades

Segundo ele, a defesa da regulamentação da função de motoristas de transporte por aplicativo e entregadores estará na pauta de sua pasta - (crédito: Francisco Artur de Lima/CB)

O ministro Guilherme Boulos, da Secretaria-Geral da Presidência da República participou, na noite desta segunda-feira (3/11), de um jantar oferecido pelo Grupo Esfera, em Brasília. A jornalistas presentes no local, Boulos elencou prioridades à frente da pasta, que comanda desde terça passada.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Segundo ele, a defesa da regulamentação da função de motoristas de transporte por aplicativo e entregadores estará na pauta de sua pasta. "Esse é um tema que exige muita urgência. As plataformas fazem intermediação tecnológica entre quem precisa de um serviço e quem vai fazer, e essa intermediação tem significado ganhos muito excessivos em relação aos trabalhadores", afirmou.

Já os trabalhadores, ainda de acordo com Boulos, arcam com todos os custos — como gasolina, manutenção do veículo e possíveis acidentes — enquanto as empresas retêm parte da remuneração a cada viagem ou entrega.

"Hoje, se um motoqueiro se acidenta, a plataforma não tem nenhuma responsabilidade sobre isso. Esse motoqueiro pode ir para um hospital, ficar semanas internado, e a sua família vai passar fome porque ele não tem auxílio-doença, não tem seguro-acidente. Isso não é razoável", completou.

Leia também: PEC da Segurança será votada até dia 11 de dezembro na Câmara

Diálogo com o Congresso

Questionado sobre as ações em prol da regulamentação do transporte por aplicativo e entregas, Boulos afirmou que deve procurar o deputado Augusto Coutinho (Republicanos-PE), relator da comissão especial que trata do tema na Câmara dos Deputados, para construir uma solução conjunta.

"Eu acho que essa é uma pauta em que é possível construirmos uma amplitude para aprová-la no parlamento. É uma pauta de defesa dos trabalhadores", destacou. "O papel do governo federal é ouvir os trabalhadores, ouvir as empresas, as plataformas também, e buscar construir um projeto em diálogo com o legislativo", completou.

Leia também: Ao STF, Castro diz que megaoperação contra o CV agiu nos parâmetros da lei

Participaram do jantar oferecido a Guilherme Boulos empresários como o presidente do Conselho do Grupo Esfera, João Camargo, e o cofundador da MRV Engenharia, Rubens Menin. Além de figuras do mercado, participaram do evento outros ministros do governo Lula como Esther Dweck, da Gestão e Inovação, e José Múcio, da Defesa.

O jantar ainda contou com a participação do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, que em conversa com o Correio, adiantou endossar o Projeto de Lei Antifacção criminosa.