COP30 terá a presença de 53 chefes de Estado, diz Lula

Lula argumentou que nem todas as COPs contam com a presença dos principais líderes do mundo, como os presidentes dos Estados Unidos e da China - (crédito: Ricardo Stuckert / PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, nesta terça-feira (4/11), que a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30) contará com a presença de 53 chefes de Estado, que participarão da cúpula nos dias 6 e 7.

Questionado sobre a ausência de líderes como Donald Trump, dos Estados Unidos, e Xi Jinping, da China, Lula afirmou que nem todas as COPs contam com a presença dos principais chefes de Estado e destacou que diversos países enviaram representantes de alto nível.

"Nem todas as COPs você tem todos os principais líderes. Eu, pessoalmente, convidei o Xi Jinping. Ele vai mandar o primeiro-ministro (Li Qiang) dele, está vindo aqui. Tem até uma reunião bilateral comigo. Os EUA acho que não vão mandar nem representação", declarou Lula durante entrevista a agências internacionais de notícia, em Belém, nesta manhã.

"Mas nós temos 53 chefes de Estado que vão participar. 46 ministros, e nós temos por volta de 19 organismos internacionais, além de diversos embaixadores. É uma representação forte, e essa é uma COP diferente das outras. Nós resolvemos fazer uma COP da Cúpula, porque a gente quer dar um espaço privilegiado para que os líderes dos países discutam", acrescentou.

Reuniões bilaterais

Os chefes de Estado começam a chegar nesta quarta (5) à capital paraense. Lula dedicará o dia a realizar encontros bilaterais, que devem se estender também até o final de semana. Até o momento, o Planalto não divulgou a lista de reuniões confirmadas.

A Cúpula ocorre antes da abertura oficial da COP, na próxima segunda-feira (10). Além da discussão entre líderes, delegações de diplomatas, especialistas e negociadores dos países presentes discutirão medidas de combate às mudanças climáticas até o dia 21 de novembro.

"Pode ficar certo que a maioria dos países estará presente", enfatizou ainda o presidente Lula. Além de Trump e Xi Jinping, o presidente da Argentina, Javier Milei, também não irá ao evento.