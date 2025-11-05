InícioPolítica
Imposto de Renda

"Esse era um dos projetos mais importantes da nossa gestão", diz Gleisi sobre IR

Ministra disse que Lula deve sancionar o projeto assim que retornar a Brasília, entre os dias 10 e 11 de novembro

Gleisi se reuniu com ministros: esforço para impedir avanço de anistia - (crédito: Gil Ferreira/SRI-PR)
A ministra da Secretaria de Relações Institucionais (SRI), Gleisi Hoffmann, celebrou a aprovação, no Senado Federal, do projeto que isenta de Imposto de Renda quem recebe até R$ 5 mil por mês. A ministra, que acompanhou a votação presencialmente no Senado, concedeu entrevista coletiva  após a aprovação.

Gleisi disse que, tão importante quanto a isenção é a tributação sobre os mais ricos. O projeto também prevê a cobrança de alíquota progressiva que chega a até 10% para os brasileiros que recebem acima de R$ 50 mil por ano. Estima-se que 141 mil pessoas fazem parte desse grupo, atualmente. “Esse é um grande passo, ele é histórico do ponto de vista de se buscar a justiça tributária no Brasil”, destacou a ministra. 

“Esse era um dos projetos mais importantes da nossa gestão, dessa gestão do presidente Lula. Então, hoje, a gente comemora essa vitória, que não é uma vitória do governo, mas é uma vitória do povo trabalhador brasileiro”, acrescentou Gleisi. De acordo com a ministra, o projeto deve ser sancionado entre os dias 10 e 11 de novembro, quando o presidente deve retornar a Brasília. A medida já começa a valer a partir do dia 1º de janeiro de 2026.

O líder do governo no Congresso Nacional, Randolfe Rodrigues (PT-AP), também comemorou o resultado, ressaltando que considera a aprovação como “o maior passo de justiça tributária” na história do país. “O importante hoje é celebrar que ano que vem quem recebe até R$ 5 mil não pagará mais imposto e os que recebem de R$ 5 mil a R$ 7 mil, graças à relatoria do senador Renan, pagarão de 70% a 50% a menos de imposto. Acho que essa é a celebração”, disse Randolfe.

Raphael Pati

Repórter de Economia

Nascido em Brasília, em 2002, é repórter na editoria de Política, Economia e Brasil do Correio Braziliense. Desde 2020, é estudante da graduação em Jornalismo pela Universidade de Brasília (UnB).

Alícia Bernardes

Alícia Bernardes é graduanda de Jornalismo e Comércio Exterior pela UDF. Integrante da Women Inside Trade (WIT), iniciativa que promove a participação feminina no comércio internacional, já estagiou no Poder360, atuando na produção das newsletters do jorn

Por Raphael Pati e Alícia Bernardes
postado em 05/11/2025 20:33
