"Esse era um dos projetos mais importantes da nossa gestão", diz Gleisi sobre IR

A ministra da Secretaria de Relações Institucionais (SRI), Gleisi Hoffmann, celebrou a aprovação, no Senado Federal, do projeto que isenta de Imposto de Renda quem recebe até R$ 5 mil por mês. A ministra, que acompanhou a votação presencialmente no Senado, concedeu entrevista coletiva após a aprovação.

Gleisi disse que, tão importante quanto a isenção é a tributação sobre os mais ricos. O projeto também prevê a cobrança de alíquota progressiva que chega a até 10% para os brasileiros que recebem acima de R$ 50 mil por ano. Estima-se que 141 mil pessoas fazem parte desse grupo, atualmente. “Esse é um grande passo, ele é histórico do ponto de vista de se buscar a justiça tributária no Brasil”, destacou a ministra.

“Esse era um dos projetos mais importantes da nossa gestão, dessa gestão do presidente Lula. Então, hoje, a gente comemora essa vitória, que não é uma vitória do governo, mas é uma vitória do povo trabalhador brasileiro”, acrescentou Gleisi. De acordo com a ministra, o projeto deve ser sancionado entre os dias 10 e 11 de novembro, quando o presidente deve retornar a Brasília. A medida já começa a valer a partir do dia 1º de janeiro de 2026.

O líder do governo no Congresso Nacional, Randolfe Rodrigues (PT-AP), também comemorou o resultado, ressaltando que considera a aprovação como “o maior passo de justiça tributária” na história do país. “O importante hoje é celebrar que ano que vem quem recebe até R$ 5 mil não pagará mais imposto e os que recebem de R$ 5 mil a R$ 7 mil, graças à relatoria do senador Renan, pagarão de 70% a 50% a menos de imposto. Acho que essa é a celebração”, disse Randolfe.