Lira celebra isenção do IR: "Fiscalmente neutra e socialmente responsável"

O deputado Arthur Lira (PP-AL) comemorou nesta quarta-feira (5/11) a aprovação, pelo Senado Federal, do Projeto de Lei (PL) que isenta do Imposto de Renda os trabalhadores com rendimento de até R$ 5 mil mensais e concede descontos progressivos para quem ganha até R$ 7.350.

O texto, relatado por Lira na Câmara e aprovado por unanimidade em 1º de outubro, foi mantido integralmente pelos senadores. Segundo o parlamentar, o resultado é fruto de um “trabalho técnico sério e responsável”, elaborado em cooperação direta com o Ministério da Fazenda. “A proposta alia justiça fiscal, rigor orçamentário e benefício concreto aos trabalhadores brasileiros, corrigindo distorções históricas na cobrança do Imposto de Renda”, afirmou.



Lira também rebateu críticas feitas durante a tramitação no Senado sobre o impacto fiscal da medida. “O Senado reconheceu que o projeto é neutro fiscalmente, premissa basilar que norteou os trabalhos na Câmara”, destacou o deputado, que afirmou que a aprovação encerra uma “narrativa construída sobre premissas falsas”. “O relatório é tecnicamente consistente, fiscalmente neutro e socialmente responsável”, reforçou.

O parlamentar avaliou que a proposta representa um marco de justiça tributária e trará impacto direto na economia. “A partir de 2026, cerca de 16 milhões de brasileiros terão maior poder de compra, movimentando a economia, gerando renda e fortalecendo o Brasil real — o Brasil que trabalha e produz”, concluiu.

