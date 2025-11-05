Lira celebra isenção do IR: "Fiscalmente neutra e socialmente responsável"

O deputado Arthur Lira (PP-AL) comemorou nesta quarta-feira (5/11) a aprovação, pelo Senado Federal, do Projeto de Lei (PL) que isenta do Imposto de Renda os trabalhadores com rendimento de até R$ 5 mil mensais e concede descontos progressivos para quem ganha até R$ 7.350.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
O texto, relatado por Lira na Câmara e aprovado por unanimidade em 1º de outubro, foi mantido integralmente pelos senadores. Segundo o parlamentar, o resultado é fruto de um “trabalho técnico sério e responsável”, elaborado em cooperação direta com o Ministério da Fazenda. “A proposta alia justiça fiscal, rigor orçamentário e benefício concreto aos trabalhadores brasileiros, corrigindo distorções históricas na cobrança do Imposto de Renda”, afirmou.
Lira também rebateu críticas feitas durante a tramitação no Senado sobre o impacto fiscal da medida. “O Senado reconheceu que o projeto é neutro fiscalmente, premissa basilar que norteou os trabalhos na Câmara”, destacou o deputado, que afirmou que a aprovação encerra uma “narrativa construída sobre premissas falsas”. “O relatório é tecnicamente consistente, fiscalmente neutro e socialmente responsável”, reforçou.
O parlamentar avaliou que a proposta representa um marco de justiça tributária e trará impacto direto na economia. “A partir de 2026, cerca de 16 milhões de brasileiros terão maior poder de compra, movimentando a economia, gerando renda e fortalecendo o Brasil real — o Brasil que trabalha e produz”, concluiu.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
Saiba Mais
- Política Câmara aprova PL que triplica pena para mineração ilegal em terras indígenas
- Política "Esse era um dos projetos mais importantes da nossa gestão", diz Gleisi sobre IR
- Política Lula celebra aprovação de projeto que isenta do IR quem ganha até R$ 5 mil
- Política Senadores comemoram aprovação da nova faixa de isenção do IR
- Política Moraes diz que PF vai investigar crime organizado no Rio de Janeiro
- Política Lideranças femininas articulam entrega da Carta das Mulheres na COP30