PCDF prende homem que tentou invadir Embaixada dos EUA com mala

Durante a operação, os agentes encontraram desenhos e símbolos extremistas, além dos dizeres 'atire para matar' nas paredes da casa do suspeito - (crédito: PCDF/Divulgação)

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) deflagrou, nesta quinta-feira (6/11), a Operação Sentinel. O alvo é um homem investigado por extremismo violento com motivações ideológicas, após o envio de mensagens contendo ameaças contra o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e a primeira-dama Melania Trump.



De acordo com as investigações, Thiago de Carvalho, 33 anos, teria encaminhado e-mails com ameaças diretas às autoridades norte-americanas, nas quais dizia que atiraria contra Trump e a mulher durante a próxima aparição pública deles. No dia seguinte ao envio das mensagens, ele se deslocou até a Embaixada dos Estados Unidos, em Brasília, carregando uma mala, mas foi barrado de por seguranças.

As autoridades norte-americanas comunicaram o episódio ao Serviço Secreto dos EUA, que acionou a polícia brasileira no fim de outubro. A partir daí, a PCDF iniciou as investigações e obteve mandado judicial para cumprimento de busca e apreensão na residência do suspeito, em Goiânia.

Durante a operação, os agentes encontraram desenhos e símbolos extremistas nas paredes da casa do suspeito. Segundo a polícia, Thiago estava hospedado em Brasília no período em que fez as ameaças. Documentos obtidos pela investigação indicam que ele também era procurado pela polícia de Marlborough, no estado americano de Massachusetts, e tinha mandado de prisão em aberto por envolvimento em um ataque violento.

A ação foi realizada com o apoio do Núcleo de Enfrentamento à Discriminação do Ministério Público do Distrito Federal (NED/MPDFT), da Polícia Civil de Goiás (PCGO) e do Laboratório de Operações Cibernéticas do Ministério da Justiça.