Motta participa da abertura da COP30 e destaca aprovação de projetos ambientais

Motta afirmou que representa oficialmente a Câmara no encontro e ressaltou que o Parlamento tem contribuído com avanços na agenda ambiental - (crédito: Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados)

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), anunciou na manhã desta quinta-feira (6/11), por meio das redes sociais, que já está em Belém (PA) para participar da abertura da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30). O evento reunirá chefes de Estado, autoridades e representantes de todo o mundo entre 10 e 25 de novembro, com foco na implementação de medidas concretas para conter o aquecimento global.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

No comunicado, Motta afirmou que representa oficialmente a Câmara no encontro e ressaltou que o Parlamento tem contribuído com avanços na agenda ambiental. Ele destacou a aprovação de seis projetos voltados à sustentabilidade e à proteção do meio ambiente, votados pela Casa nesta semana.

“Vim representando a Câmara dos Deputados para participar desse encontro, que vai ser muito importante para o país. Inclusive, só ontem, aprovamos seis projetos na área ambiental”, escreveu.

Entre as propostas aprovadas estão o PL 347/03, que criminaliza o tráfico de animais silvestres, e o PL 2933/22, que endurece a punição à mineração ilegal em terras indígenas. Também foram aprovados o PL 420/25, que incentiva práticas sustentáveis em obras de infraestrutura; o PL 2809/24, que promove a educação para reação a desastres climáticos; e o PL 2947/25, que estimula a educação climática no ambiente de trabalho.

Além disso, os deputados aprovaram a Mensagem 209/23, que trata da adesão do Brasil ao Acordo de Escazú, voltado à transparência, participação social e proteção de defensores ambientais na América Latina e no Caribe.

Motta ressaltou que as votações reforçam o compromisso da Câmara com a agenda climática e que a presença brasileira em Belém representa um “momento histórico” para a diplomacia ambiental.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular