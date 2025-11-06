InícioPolítica
Ex-deputado do PT Paulo Frateschi morre após ser esfaqueado pelo filho

Segundo registro, o suspeito teria agredido o pai e a mãe "em um momento de surto"; a mulher teve ferimento no braço e foi socorrida

Ex-deputado do PT Paulo Frateschi - (crédito: Reprodução/Instagram)

Morreu, na manhã desta quinta-feira (6/11), o ex-deputado Paulo Frateschi, 75 anos, vítima de esfaqueamento. O político, que foi deputado estadual de São Paulo pelo Partido dos Trabalhadores (PT), foi socorrido e levado ao Hospital das Clínicas, mas não resistiu, segundo a repórter Monica Bergamo, da Folha de S.Paulo. O filho é suspeito pelo crime. 

Segundo registro obtido pela colunista, policiais militares relatam que o “filho da vítima esfaqueou o pai em um momento de surto". A mãe Yolanda Maux também foi agredida e teve um ferimento no braço. 

O Partido dos Trabalhadores lamentou a perda de Frateschi, que descreveu como um “companheiro e dedicado militante” do partido. “Durante toda a sua trajetória, nosso companheiro demonstrou coragem, integridade e compromisso com o PT e pela busca de um país mais justo. Paulo Frateschi deixa um legado, marcado pela luta pela justiça e pela inclusão”, diz o texto. 

Frateschi foi presidente do PT São Paulo e era amigo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O ex-deputado foi ainda um dos coordenadores das caravanas de Lula em 2018. 

postado em 06/11/2025 12:09 / atualizado em 06/11/2025 12:27
