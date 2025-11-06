Cúpula de Belém: Príncipe William defende demarcação de terras indígenas

Em discurso na Cúpula do Clima de Belém nesta quinta-feira (6/11), príncipe William defendeu a importância da proteção aos povos indígenas e lembrou tragédias ambientais, como enchentes no Rio de Janeiro nos últimos anos. Enviado como representante do Reino Unido pelo pai, rei Charles III, o príncipe de Gales fez visita ao estado fluminense, onde participou do Prêmio Earthshot, iniciativa criada por ele e conhecida como “Oscar da sustentabilidade”.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

“A verdadeira liderança global está com aqueles que vivem em harmonia com a natureza e devemos fortalecê-los opera que protejam esses ecossistemas”, defendeu o integrante da família real. William destacou que as terras indígenas legalmente reconhecidas apresentam menor desmatamento, mas que elas ainda representam uma parcela pequena desses territórios. “Onde eles não tem direitos reconhecidos, eles precisam resistir a projetos que ameaçam suas vidas e suas terras, não é apenas um imperativo moral, mas uma solução climática”.

William também lembrou o pai, rei Charles III, que classificou como uma importante voz na agenda climática há cinco décadas. “Cresci com meu pai, o rei, falando do poder da natureza e importância da harmonia no mundo natural”, relatou.

O discurso do britânico destacou que o planeta se aproxima do ponto de não retorno e lembrou comunidades afetadas por tragédias ambientais no estado do Rio. “A resiliência deles foi emocionante e é também um lembrete muito poderoso de que essas ameaças afetam vidas, não só aqui, mas no Reino Unido e em todo o mundo”, declarou. “Nenhuma parte do mundo não será afetada.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A Cúpula do Clima acontece nesta quinta e na sexta-feira (7/11) em Belém. O evento é sediado no Parque da Cidade, em área que vai sediar os eventos da Blue Zone na COP 30. A conferência inicia na próxima segunda-feira (10/11) e vai até 21 de novembro.