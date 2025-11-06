Lula diz que vai sancionar isenção do IR a partir da próxima semana

O petista recepcionou e tirou fotos com autoridades estrangeiras e brasileiras que participam da Cúpula de Líderes da COP30, em Belém - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta quinta-feira (6/11) que vai sancionar o projeto que isenta do Imposto de Renda (IR) quem ganha até R$ 5 mil por mês a partir da próxima terça-feira (11), quando voltar a Brasília.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Ele está em Belém, onde participa da Cúpula de Líderes da COP30, e viaja no fim de semana para a Colômbia, onde participa de Cúpula da Comunidade de Estados Latino Americanos e Caribenhos (Celac) e da União Europeia (UE).

O petista citou a aprovação do projeto em vídeo publicado nas redes sociais ao lado do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), que também participa do evento da COP.

"Eu estou cumprimentando o presidente Alcolumbre pela rapidez com que o Senado votou a questão do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil. Foi uma coisa extraordinária, e já está na minha mesa para sancionar. E eu vou sancionar quando eu voltar (a Brasília), a partir do dia 11", disse Lula.



Aposta para 2026

O presidente Lula recebeu autoridades estrangeiras e brasileiras na manhã de hoje, e posou para fotos antes do início da Cúpula.

Além de Alcolumbre, recebeu também o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e o do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin.

O Senado aprovou ontem (5) o projeto do IR, que passará a valer a partir de janeiro. A medida é uma das principais promessas de campanha de Lula e uma aposta para as eleições de 2026. O governo estima que 25 milhões de pessoas serão beneficiadas, seja com a isenção, seja com a redução de alíquotas.