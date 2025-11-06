COP30: Alcolumbre defende a Amazônia brasileira durante Cúpula de Líderes

Em discurso na abertura, Alcolumbre enalteceu o Brasil quando se referiu à preservação ambiental no cenário nacional - (crédito: Agência Senado )

O presidente do Senado e do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre (União-AP), participou do primeiro dia da Cúpula de Líderes da COP 30, onde destacou a importância da agenda global do clima e da Amazônia brasileira para o mundo. Ele reforçou que o Brasil “tem condições de falar para qualquer outro país do mundo que faz a sua parte”, citando como exemplo seu estado natal Amapá, que, segundo ele, “tem mais de 97% da cobertura vegetal primária intacta” e é “carbono negativo”.

“O Amapá tem mais de 97% da cobertura vegetal primária intacta. O Amapá é carbono negativo. É um exemplo para a humanidade de preservação”, ressaltou ele, que também pontuou o fato de que a preservação da floresta não exclui o desenvolvimento.

“Chegamos aqui, hoje, de cabeça erguida, para falar em nome do Congresso Brasileiro, do Brasil e dos brasileiros, da nossa capacidade, da nossa resiliência, em proteger, mas também queremos mostrar que precisamos desenvolver a Amazônia brasileira, o pulmão do mundo, que precisa do apoio para mantermos a floresta em pé”, afirmou.

A abertura da Cúpula foi feita pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que liderou o processo de articulação internacional para que o Brasil sediasse a conferência. Também participaram representantes dos Poderes Legislativo e Judiciário, o deputado Hugo Motta (Republicanos-PB), presidente da Câmara dos Deputados, e o ministro Edson Fachin, presidente do Supremo Tribunal Federal, reforçando a união institucional em torno da pauta climática.