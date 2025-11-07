InícioPolítica
Fundo de Florestas: Alemanha frustra Brasil ao não anunciar valor de investimento no TFFF

Chanceler alemão Frederich Merz sinalizou apenas que fará investimento "considerável" no Fundo Florestas Tropicais para Sempre. Havia expectativa de que o país anunciasse valores ainda hoje (7/11)

Alemanha despista sobre quanto investirá no fundo de florestas tropicais - (crédito: Ricardo Stuckert / PR)
As expectativas do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva foram frustrada após o chanceler da Alemanha, Frederich Merz, não confirmar, nesta sexta-feira (7/11), os valores que serão investidos no Fundo de Investimento Florestas Tropicais para Sempre (TFFF).

O governo alemão, segundo anunciou ontem (6) em coletiva de imprensa o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, poderia garantir os valores de aportes no TFFF. Lançado na Cúpula de Líderes da COP30, o Fundo de Proteção às Florestas Tropicais prevê que países e o capital privado invistam no modelo de financiamento em prol de nações que conservem sua área verde.

Até o momento, anunciaram investimento no Fundo países como Brasil (US$ 1 bilhão), Indonésia (US$ 1 bilhão), Noruega (US$ 3 bilhões), França (US$ 500 milhões), Portugal (€ 1 milhão) e Holanda (US$ 5 milhões).

Embora não tenha citado o valor que aportará no Fundo Florestas Tropicais para Sempre, Frederich Merz garantiu que a Alemanha fará um investimento com "quantias generosas". "Se a Alemanha diz que a quantia será considerável é porque será considerável”, pontuou Merz, sem cravar uma cifra.

Reunião de líderes da COP30

A declaração de Merz ocorreu após o chanceler alemão ter se reunido com o presidente Lula, em Belém. Em referência ao combate das mudanças climáticas, o líder brasileiro declarou, nesta sexta-feira, que o país vai criar um fundo para usar recursos do petróleo no financiamento da transição energética. 

O petista não deixou claro, no entanto, se esse novo fundo será feito de maneira interna no Brasil, ou se haverá um mecanismo aberto a outras nações como o Fundo Florestas Tropicais para Sempre.

"Há espaço para explorar mecanismos inovadores de troca de dívida por financiamento de iniciativas de mitigação climática e transição energética. Direcionar parte dos lucros com a exploração de petróleo para transição energética permanece um caminho válido para os países em desenvolvimento", discursou o chefe do Executivo. 

