Governadores se unem em apoio ao Paraná após tornado devastador

O violento tornado que atingiu o interior do Paraná na noite de sexta-feira (7/11) mobilizou governadores de todo o país em uma corrente de solidariedade ao estado. O fenômeno, que registrou rajadas de vento próximas a 250 km/h, provocou destruição generalizada, mortes e centenas de feridos, com Rio Bonito do Iguaçu entre as cidades mais atingidas.

Até o momento já foram registradas 6 mortos e 600 feridos, o governo do Paraná montou uma força-tarefa com ajudas humanitárias às vítimas.

Neste sábado (8), líderes estaduais manifestaram apoio público ao governador Ratinho Júnior (PSD)e colocaram suas equipes à disposição para auxiliar nos trabalhos de resgate e reconstrução. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), destacou a gravidade da tragédia e se comprometeu a colaborar. “O Governo de São Paulo está à disposição para ajudar no que for preciso e prestar todo o apoio às vítimas. Contem com nossas orações e nossa solidariedade. Vocês não estão sozinhos”, declarou nas redes sociais. Ao Correio a assessoria disse governador está “monitorando a situação”. São Paulo fica a cerca de 759,2 km do Paraná.

Do Rio Grande do Sul, a 697,3 km, o governador Eduardo Leite (PSD) reforçou o vínculo de cooperação entre os estados do Sul e relembrou a ajuda recebida durante as enchentes históricas que devastaram seu estado no ano passado. “Assim como nos estenderam apoio quando mais precisamos, estamos prontos para ajudar no que for necessário”, afirmou.

Em Minas Gerais, o governador Romeu Zema (Novo) também se pronunciou, direcionando palavras de conforto às famílias atingidas. “Que Deus dê força às famílias que sofrem e a todos que estão na linha de frente ajudando quem mais precisa”, disse.

O governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL), anunciou que a Defesa Civil catarinense está de prontidão para reforçar as ações no Paraná. “O estado pode contar conosco para o que for necessário”, garantiu. Já o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), ressaltou a importância da cooperação federativa. “A união entre os estados é o que nos fortalece em momentos de crise”, afirmou, informando que a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros goianos estão preparados para prestar apoio operacional.

O tornado, que se formou junto a um ciclone extratropical, também causou estragos em outros municípios paranaenses e em áreas de Santa Catarina, deixando milhares de desalojados e desabrigados e comprometendo a infraestrutura local. A Defesa Civil do Paraná mantém equipes em campo, e o governo estadual declarou estado de calamidade pública para agilizar o socorro às vítimas e a reconstrução das áreas afetadas.