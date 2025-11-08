InícioPolítica
Encontro

Cláudio Castro toma café com Tarcísio para discutir o crime organizado

O encontro aconteceu neste sábado (8/11) e foi divulgado nas redes sociais do governador do Rio de Janeiro

O encontro entre Tarcísio de Freitas e Cláudio Castro, realizado em São Paulo, teve como tema o combate ao crime organizado - (crédito: Reprodução/Instagram)

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL-RJ), encontrou-se neste sábado (8/11) com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP), para discutirem sobre o combate ao crime organizado. 

A informação foi divulgada por um vídeo publicado pelo governador carioca em sua conta no X (antigo Twitter), no qual ele frisou que “Rio e São Paulo enfrentam desafios parecidos, mas também compartilham a mesma determinação de superá-los”.  

“Estou em São Paulo visitando meu amigo Tarcísio de Freitas, que vem fazendo um grande trabalho à frente do governo paulista. Tivemos uma boa conversa sobre um tema que nos une e exige cooperação permanente: a segurança pública. [...] Dois estados que agem com coragem, planejamento e responsabilidade para proteger quem vive e trabalha com honestidade”, acrescentou Castro logo após tomar café da manhã com o chefe do Estado de São Paulo.

Tarcísio, por sua vez, respondeu no vídeo que ambos conversaram muito sobre o crime organizado e se colocou à disposição do governo do Rio de Janeiro.

Wal Lima

Repórter de Política

Jornalista com mais de 10 anos de experiência, com especialização em Marketing Político Digital. Além da experiência em redação e portais, já atuei como assessora de comunicação de parlamentares na Câmara dos Deputados. Tenho o jornalismo como uma missão

Por Wal Lima
postado em 08/11/2025 17:26
