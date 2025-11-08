Cláudio Castro toma café com Tarcísio para discutir o crime organizado

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL-RJ), encontrou-se neste sábado (8/11) com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP), para discutirem sobre o combate ao crime organizado.
A informação foi divulgada por um vídeo publicado pelo governador carioca em sua conta no X (antigo Twitter), no qual ele frisou que “Rio e São Paulo enfrentam desafios parecidos, mas também compartilham a mesma determinação de superá-los”.
“Estou em São Paulo visitando meu amigo Tarcísio de Freitas, que vem fazendo um grande trabalho à frente do governo paulista. Tivemos uma boa conversa sobre um tema que nos une e exige cooperação permanente: a segurança pública. [...] Dois estados que agem com coragem, planejamento e responsabilidade para proteger quem vive e trabalha com honestidade”, acrescentou Castro logo após tomar café da manhã com o chefe do Estado de São Paulo.
Tarcísio, por sua vez, respondeu no vídeo que ambos conversaram muito sobre o crime organizado e se colocou à disposição do governo do Rio de Janeiro.
