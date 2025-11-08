Partido Verde reúne lideranças das Américas e lança carta pela Amazônia

O evento em São Paulo contou com o lançamento da "Carta de Belém – PV por uma Amazônia viva e um planeta justo" - (crédito: Assessoria/Partido Verde)

São Paulo se tornou, neste fim de semana, o centro das articulações do movimento verde. Desde ontem (7/11), a capital paulista sedia a 26ª Assembleia Geral da Federação dos Partidos Verdes das Américas (FPVA), que reúne lideranças políticas e ambientais de mais de 20 países da América Latina, além de delegações da África, Europa, México e Canadá. O encontro termina neste domingo (9/11), com eleição de nova direção e definição de pautas conjuntas para a COP30.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A abertura, realizada no Salão Nobre da Câmara Municipal de São Paulo, destacou a defesa da democracia, da justiça climática e da cooperação internacional. A presidente da Global Greens, Bodil Valero, ressaltou o caráter estratégico da articulação entre continentes. “As Américas têm um papel essencial na reconstrução ecológica e democrática do planeta. O que está sendo construído aqui é uma aliança política para a vida”, afirmou.

Leia mais: Lula quer usar petróleo para transição energética

Carta de Belém

Um dos pontos altos da assembleia foi o lançamento da “Carta de Belém – PV por uma Amazônia viva e um planeta justo”, documento elaborado pela Fundação Verde Herbert Daniel a partir de escutas em estados como Pará, Minas Gerais e Bahia. O texto reúne compromissos com a justiça climática e social, a implementação do Acordo de Paris, o financiamento internacional e o fortalecimento do protagonismo feminino nas políticas ambientais.

A carta também reafirma a Amazônia como o coração climático do planeta e defende ações integradas para conter o desmatamento e garantir uma transição ecológica justa.

Encontro

Pela primeira vez, a assembleia contou com um espaço dedicado à integração entre as fundações dos partidos verdes, voltado à cooperação técnica, à formação política e à troca de experiências entre países.

Com a COP30 no horizonte, os partidos verdes das Américas querem chegar à conferência com uma posição unificada, reforçada por aliados africanos e europeus. O objetivo é pressionar por medidas efetivas contra a crise climática — da redução da poluição à proteção das florestas — e ampliar a participação da sociedade nas decisões ambientais.

A reunião em São Paulo é vista como um marco na consolidação de uma aliança internacional entre partidos comprometidos com uma transição ecológica democrática, inclusiva e sustentável.

O Partido Verde brasileiro marcou presença, na reunião, com o vereador Roberto Trípoli; a deputada Lohanna França (PV-MG); a presidente da Fundação Verde Herbert Daniel, Teresa Britto; o vice-presidente nacional do PV, Reynaldo Nunes; e a presidente da Juventude Verde das Américas, Mayara Vargas. Também participaram Flor de Maria Hurtado, presidente da FPVA; Shirley Torres, secretária nacional do PV Mulher; e Nancy Thame, vice-presidente do diretório paulista.

Saiba Mais Flipar Grécia descobre cemitério de navios

Grécia descobre cemitério de navios Flipar Santiago Calatrava, arquiteto do Museu do Amanhã tem obras icônicas pelo mundo

Santiago Calatrava, arquiteto do Museu do Amanhã tem obras icônicas pelo mundo Flipar Assim surgiu o nome de cada estado do Brasil

Assim surgiu o nome de cada estado do Brasil Flipar Naufrágio no Quênia pode ser da viagem derradeira de Vasco da Gama

Naufrágio no Quênia pode ser da viagem derradeira de Vasco da Gama Flipar Criadores geniais: Divertidos desenhos da dupla Hanna e Barbera

Criadores geniais: Divertidos desenhos da dupla Hanna e Barbera Flipar Ator foi condenado pela Justiça e não voltou à sequência de ‘Fantasmas se divertem’





