Partido Verde reúne lideranças das Américas e lança carta pela Amazônia

São Paulo se tornou, neste fim de semana, o centro das articulações do movimento verde. Desde ontem (7/11), a capital paulista sedia a 26ª Assembleia Geral da Federação dos Partidos Verdes das Américas (FPVA), que reúne lideranças políticas e ambientais de mais de 20 países da América Latina, além de delegações da África, Europa, México e Canadá. O encontro termina neste domingo (9/11), com eleição de nova direção e definição de pautas conjuntas para a COP30.
A abertura, realizada no Salão Nobre da Câmara Municipal de São Paulo, destacou a defesa da democracia, da justiça climática e da cooperação internacional. A presidente da Global Greens, Bodil Valero, ressaltou o caráter estratégico da articulação entre continentes. “As Américas têm um papel essencial na reconstrução ecológica e democrática do planeta. O que está sendo construído aqui é uma aliança política para a vida”, afirmou.
Carta de Belém
Um dos pontos altos da assembleia foi o lançamento da “Carta de Belém – PV por uma Amazônia viva e um planeta justo”, documento elaborado pela Fundação Verde Herbert Daniel a partir de escutas em estados como Pará, Minas Gerais e Bahia. O texto reúne compromissos com a justiça climática e social, a implementação do Acordo de Paris, o financiamento internacional e o fortalecimento do protagonismo feminino nas políticas ambientais.
A carta também reafirma a Amazônia como o coração climático do planeta e defende ações integradas para conter o desmatamento e garantir uma transição ecológica justa.
Encontro
Pela primeira vez, a assembleia contou com um espaço dedicado à integração entre as fundações dos partidos verdes, voltado à cooperação técnica, à formação política e à troca de experiências entre países.
Com a COP30 no horizonte, os partidos verdes das Américas querem chegar à conferência com uma posição unificada, reforçada por aliados africanos e europeus. O objetivo é pressionar por medidas efetivas contra a crise climática — da redução da poluição à proteção das florestas — e ampliar a participação da sociedade nas decisões ambientais.
A reunião em São Paulo é vista como um marco na consolidação de uma aliança internacional entre partidos comprometidos com uma transição ecológica democrática, inclusiva e sustentável.
O Partido Verde brasileiro marcou presença, na reunião, com o vereador Roberto Trípoli; a deputada Lohanna França (PV-MG); a presidente da Fundação Verde Herbert Daniel, Teresa Britto; o vice-presidente nacional do PV, Reynaldo Nunes; e a presidente da Juventude Verde das Américas, Mayara Vargas. Também participaram Flor de Maria Hurtado, presidente da FPVA; Shirley Torres, secretária nacional do PV Mulher; e Nancy Thame, vice-presidente do diretório paulista.
