Após a tragédia, solidariedade e promessas de ajuda a vítimas

Ventos de 250km/h varreram do mapa 90% da cidade de Rio Bonito do Iguaçu, no interior do Paraná, deixando, pelo menos, seis mortos e 750 feridos - (crédito: AFP)

Comovido, o presidente do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre (União-AP), manifestou solidariedade às vítimas do tornado que devastou cidades do Paraná. "As imagens dessa tragédia comovem o Brasil. São cenas de destruição, mas também de coragem, fé e união de um povo, que, mesmo diante da dor e das perdas, começa a se reerguer", afirmou em nota oficial. O senador ressaltou que o Senado se une aos paranaenses e se coloca à disposição das autoridades estaduais e municipais "para somar esforços na reconstrução das vidas, dos lares e da esperança".

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), também lamentou a tragédia. "Em nome da Câmara dos Deputados, expresso minha solidariedade ao povo paranaense. Deixo também meu reconhecimento ao trabalho das autoridades locais, equipes de resgate e voluntários, que têm atuado com dedicação no apoio à população atingida. Rogo a Deus que conforte as famílias e que a tragédia não se estenda mais", declarou.

Leia também: Tornado deixa cinco mortos e centenas de feridos no interior do Paraná



Antes de embarcar em voo da Força Aérea Brasileira (FAB), a ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, afirmou nas redes sociais que "o governo não medirá esforços para amparar as famílias atingidas". Ela informou que a comitiva federal iniciou procedimentos para auxiliar na reconstrução, em coordenação com as prefeituras e o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional.

Já no Paraná, Gleisi destacou que o governo está alinhando com os municípios o envio emergencial de recursos para compra de alimentos, colchões, materiais de higiene e construção. "Podemos disponibilizar imediatamente os recursos para a compra de alimentos, mas fomos informados que não há onde armazenar. Então vamos alinhar com as prefeituras a melhor maneira para administrar os recursos", explicou, antecipando a possibilidade de uso do Fundo de Garantia pelas famílias atingidas.

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, informou que a Força Nacional do SUS está de prontidão para atuar na região atingida, e que pode se deslocar imediatamente assim que acionada. "Durante toda a noite e também a madrugada do Brasil, estivemos acompanhando junto a gestores estaduais de Santa Catarina e municipais do Paraná, em especial da Prefeitura de Rio Bonito do Iguaçu, os impactos dessa tragédia na área da saúde, colocando a Força Nacional do SUS à disposição. A Força Nacional está pronta para ser mobilizada caso necessário, acompanhando a situação e prestando apoio técnico aos gestores locais", afirmou.

"Planeta está doente"

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, relacionou o desastre aos impactos da crise climática global. "Chegou a hora de decidir se os líderes acreditam ou não na ciência. Os eventos extremos — chuvas, secas, tornados, como o que atingiu o Paraná — mostram que o planeta está doente. Isso afeta vidas, destrói infraestrutura, plantações e ameaça a segurança alimentar global", declarou.

Já o ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, disse estar em contato com os prefeitos Sezar Bovino (PDT), de Rio Bonito do Iguaçu, e Jailson Mendes (União), de Laranjeiras do Sul. "Manifesto minha solidariedade às famílias de Rio Bonito do Iguaçu e dos demais municípios afetados pelos temporais", afirmou.

Entre os parlamentares, as manifestações também se multiplicaram nas redes sociais. O deputado Paulo Pimenta (PT-RS) afirmou que "as imagens vistas no Paraná, em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul mostram a gravidade do momento". Para ele, não se trata mais de alerta, "mas de realidade: destruição, perdas e comunidades inteiras precisando de apoio imediato". Pimenta destacou que o governo Lula "já iniciou ações emergenciais, liberando equipes, recursos e suporte técnico para fortalecer as estruturas locais" e defendeu um "plano de preparo nacional para enfrentar eventos climáticos cada vez mais severos".

tornado parana (foto: pacifico)

Pelas redes sociais, o deputado Deltan Dallagnol (Novo-PR) manifestou pesar pela tragédia e agradeceu às forças de resgate. "Toda a minha solidariedade e orações à cidade de Rio Bonito do Iguaçu e à região do Paraná, atingidas por um ciclone. As imagens do estrago são assustadoras. A Defesa Civil, as forças policiais e o Corpo de Bombeiros estão realizando um trabalho fundamental para mitigar os danos", escreveu. Em outro post, Dallagnol divulgou informações sobre pontos de arrecadação de doações e chaves Pix para ajudar as famílias atingidas.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular