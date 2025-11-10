Após 10 dias fora, Lula volta a Brasília com pendências a resolver

Nos últimos 10 dias, Lula estava em Belém, no Pará, para compromissos da COP30 - (crédito: Mauro Pimentel/AFP )

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva volta a Brasília nesta segunda-feira (10/11) após 10 dias fora com pendências a resolver. Ele está fora desde o dia 1º de novembro, quando embarcou para Belém para uma série de compromissos pré-COP30.

Desde então, o petista esteve dedicado quase que exclusivamente à Conferência do Clima, fazendo uma pausa no domingo (9) para ir à Cúpula da Comunidade de Estados Latino Americanos e Caribenhos (Celac) e da União Europeia. O presidente deve desembarcar na capital federal no início da noite, segundo previsão do Planalto.

De volta a Brasília, Lula deve sancionar nesta semana o projeto de lei que isenta do Imposto de Renda (IR) quem ganha até R$ 5 mil por mês, já aprovado pelo Congresso Nacional. A medida passa a valer em janeiro, e é uma das principais apostas do chefe do Executivo para a campanha à reeleição.

Em entrevista hoje ao canal CNN, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que Lula deve sancionar o projeto até quarta-feira (12).

Indicação ao STF

Outra pendência que o presidente Lula precisa resolver nos próximos dias é a indicação do próximo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), que ocupará a vaga deixada pela aposentadoria antecipada de Luís Roberto Barroso, ex-presidente da Corte.

Nos bastidores, a indicação do Advogado-Geral da União (AGU), Jorge Messias, é dada como certa, apesar de ele não ser bem recebido pela oposição no Senado. Outro nome em consideração é o do senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), com quem o petista ainda deve conversar antes de oficializar sua decisão.