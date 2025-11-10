InícioPolítica
Segurança pública

Gleisi critica escolha por Derrite na relatoria do PL antifacção

Ex-secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite tirou licença do cargo para retornar à Câmara, sendo escolhido o relator do PL pelo presidente da Câmara, deputado Hugo Motta (Republicanos-PB)

Projeto de lei antifacção é de autoria do governo Lula e foi enviado à Câmara em meio às repercussões da megaoperação no Rio de Janeiro - (crédito: Gil Ferreira/SRI)
Projeto de lei antifacção é de autoria do governo Lula e foi enviado à Câmara em meio às repercussões da megaoperação no Rio de Janeiro - (crédito: Gil Ferreira/SRI)

A ministra Gleisi Hoffmann, da Secretaria de Relações Institucionais do governo federal, criticou nesta segunda-feira (10/11) a escolha pelo deputado federal Guilherme Derrite (PP-SP) à relatoria do projeto de lei antifacção, que criará o Marco Legal de Combate ao Crime Organizado.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Ex-secretário de Segurança Pública de São Paulo, Derrite tirou licença do cargo para retornar à Câmara, sendo escolhido o relator do PL pelo presidente da Câmara, deputado Hugo Motta (Republicanos-PB). 

"Ele (Motta) indicou o secretário de Segurança do governo de São Paulo, que tem um governador que declaradamente faz oposição ao presidente Lula e que pensa em disputar eleição", disse Gleisi, em entrevista à Globonews, ao citar o fato de Tarcísio de Freitas (Republicanos) ser presidenciável nas eleições do ano que vem.

Projeto antifacção

Texto que será relatado por Guilherme Derrite, o projeto de lei antifacção é de autoria do governo Lula e foi enviado à Câmara em meio às repercussões da megaoperação contra o Comando Vermelho, no Rio de Janeiro, que deixou 121 mortos.

O projeto prevê, entre outros pontos, o aumento de pena para 30 anos de prisão, em caso de homicídio praticado a mando de uma facção. 

O texto ainda cria a modalidade qualificada desse crime, facilita ações contra empresas usadas pelo crime organizado e regula a gravação de conversas entre criminosos e advogados dentro da prisão. 

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Francisco Artur de Lima

Repórter

Jornalista soteropolitano em Brasília, com experiência nos jornais O Estado de S.Paulo e A Tarde. Hoje, integro a equipe de Política, Economia e Brasil do Correio

Por Francisco Artur de Lima
postado em 10/11/2025 16:09 / atualizado em 10/11/2025 16:13
SIGA
x