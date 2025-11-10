Governador da Califórnia ocupa "vácuo" do governo Trump na COP30

Governador da Califórnia, Gavin Newsom (D), em debate do Milken Institute, em São Paulo: críticas ao negacionismo do governo Donald Trump - (crédito: Divulgação/ @CAgovernor)

Em visita ao Brasil, o governador da Califórnia, Gavin Newsom, do Partido Democrata, fez uma severa crítica ao governo dos Estados Unidos por não mandar a Belém nenhum representante oficial para participar da Conferência do Clima das Nações Unidas (COP30), aberta nesta segunda-feira (10/11), na capital paraense.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Em um debate promovido pelo Milken Institute (sem fins lucrativos e apartidário, com atuação global a partir dos Estados Unidos), o Simpósio Global de Investidores São Paulo 2025, o governador disse que é “uma vergonha” para o país dele não enviar delegação para a COP30.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

“Não há ninguém do governo americano para mostrar respeito a vocês (brasileiros). Esqueça a política, é um desrespeito. Estamos no Brasil, um dos nossos maiores parceiros comerciais e uma das grandes democracias do mundo. Tanta terra rara aqui, mas, em vez disso, 'dedo do meio' com tarifas de 50%. É vergonhoso”, declarou Gavin Newsom, um ferrenho crítico do presidente Donald Trump.

O governador da Califórnia deixou claro que está no Brasil para ocupar “o vácuo” deixado pela administração Trump, que, além de não reconhecer a emergência do aquecimento global, retirou a maior economia do mundo dos principais fóruns de debate da questão climática, como o Acordo de Paris, que fixa metas para emissões de gases do efeito estufa.

“Estou aqui (no Brasil) por causa da ausência de qualquer liderança do governo dos EUA, é um vácuo. É de deixar o queixo caído. Nem um representante, nem um para fazer anotações, foi a Belém. Isso é uma reversão completa do progresso feito pelo governo (de John) Biden (presidente democrata que antecedeu Trump na Casa Branca)”, disse ele.

Para o governador, Trump patrocina “uma guerra ideológica em nível federal”. “São interesses, ponto final, siga o dinheiro”, completou. Ele ressalvou que adota, em seu estado, uma abordagem oposta à da Casa Branca: “Estamos dobrando a aposta na estupidez nos Estados Unidos, mas não no estado da Califórnia”.

Delegação paralela

O simpósio reuniu, na capital paulista, empresários,investidores, acadêmicos e gestores públicos para discutir economia, inovação e sustentabilidade, em linha com os debates que começaram a ser travados na COP30, em Belém. O governador é esperado na capital paraense, amanhã (11), para participar de debates sobre transição energética e políticas que estão sendo conduzidas na Califórnia, estado mais rico dos Estados Unidos e vanguarda em ações de mitigação dos efeitos do aquecimento global. Também está prevista uma visita dele a comunidades indígenas.

Em setembro, Gavin Newsom assinou, com a ministra do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, Marina Silva, um acordo de parceria entre Califórnia e Brasil para desenvolvimento de projetos de energia renovável e mercado global de carbono.

Sem representação federal, os Estados Unidos estarão presentes na COP30 com mais de 100 pessoas, incluindo, ao menos, três governadores de estado. Além de Newsom, está prevista a chegada, em Belém, de Tony Evers (Wisconsin) e de Michelle Lujan (Novo México), e de alguns prefeitos de cidades progressistas dos EUA, como Kate Gallego, de Phoenix.