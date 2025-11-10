Após reunião com Moraes, Motta defende união no combate ao crime organizado

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou, nesta segunda-feira (10/11), que o momento é de união entre as instituições brasileiras no enfrentamento ao crime organizado. A declaração foi feita nas redes sociais logo após reunião no Supremo Tribunal Federal (STF) com o vice-presidente da Corte, ministro Alexandre de Moraes, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, e os 27 procuradores-gerais de Justiça dos estados.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
“Acabo de sair do Supremo Tribunal Federal, onde participei de uma reunião para discutir a pauta da segurança pública. O momento é de união das instituições contra o crime organizado”, publicou Motta no X (antigo Twitter). O encontro, realizado no gabinete de Moraes, também debateu medidas relacionadas à Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 635, conhecida como ADPF das Favelas.
A reunião foi convocada por Moraes após a megaoperação policial nos complexos do Alemão e da Penha, no Rio de Janeiro, que deixou 121 mortos. Em decisão recente, o ministro determinou que o governo fluminense preserve as imagens das câmeras corporais dos agentes e encaminhe à Corte todos os laudos de autópsia das vítimas. Também foram impostas obrigações ao Ministério Público, à Defensoria Pública e ao Tribunal de Justiça do Rio (TJ-RJ) para detalhar as circunstâncias da operação.
Moraes recebeu Hugo Motta para debater sobre o projeto de lei que cria o Marco do Crime Organizado, em tramitação no Congresso Nacional. O texto propõe integrar políticas de segurança e ampliar mecanismos de investigação financeira de facções. A reunião marcou a primeira grande mobilização institucional desde que o ministro assumiu a relatoria da ADPF 635, após a aposentadoria de Luís Roberto Barroso.
Saiba Mais
- Economia Bolsa atinge novo recorde e dólar cai após acordo nos EUA que pode encerrar paralisação
- Política Relator afirma que silêncio de investigado é "vitória da impunidade"
- Esportes Candangão 2026: saiba como estão os times a dois meses da abertura
- Revista do Correio 6 receitas práticas e saudáveis para fazer no forno
- Mundo Por que IBGE tirou signos do site Nomes do Brasil após a alerta da BBC
- Lazer e Cia Elenco de peso em drama jurídico