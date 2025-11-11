InícioPolítica
BRASÍLIA SUMMIT

Doria destaca presença de líderes mulheres em suas gestões em SP

O ex-governador e co-chairman do Lide discursou na abertura do 4º Brasília Summit Lide - Correio Braziliense, que debateu a presença de mulheres em cargos de liderança da gestão pública e do setor privado

11/11/2025 Crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press. Brasil. Brasília - DF - 4 Brasíçia SUMMIT, "Mulheres Líderes" Ex-Governador de SP João Doria - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

O ex-governador, ex-prefeito de São Paulo e co-chairman do Lide João Doria destacou, nesta terça-feira (11/11), que suas gestões foram as que tiveram maior participação de mulheres em cargos de liderança, ao ressaltar a importância da presença feminina.

João Doria discursou na abertura do 4º Brasília Summit Lide — Correio Braziliense, realizado no Brasília Palace Hotel, que debateu justamente a presença das mulheres em cargos de liderança.

“Até hoje foi o governo, na prefeitura de São Paulo, com o maior número de mulheres secretárias e dirigentes de empresas. Tive o  orgulho também de, como governador, logo na sequência, ter o maior número de mulheres secretárias de estado e comandantes, dirigentes de autarquias e empresas do estado”, declarou o ex-governador paulista.

“Não foi uma concessão, um gesto para a sociedade civil para ser aplaudido e reconhecido por alguém que defende as mulheres. Eu fiz por consciência, e por saber da importância e o que representam as mulheres na vida pública e na vida privada”, acrescentou Doria.

O empresário e ex-gestor público destacou ainda que constatou a importância das lideranças femininas antes de se eleger, e que levou essa lição para a prefeitura e para o estado de São Paulo.

“As mulheres, de maneira geral, são melhores do que nós homens. E são mesmo. Eu falo isso com a tranquilidade de quem viveu o privado, foi para o público e agora de volta ao privado.

Victor Correia

Repórter

Formado jornalista pela UnB. Estagiou no Correio de 2016 a 2018 em Ciência, Saúde e Tecnologia. Atuou em assessoria até 2022, quando voltou ao Correio. Repórter de Política, Brasil e Economia.

Por Victor Correia
postado em 11/11/2025 18:09
