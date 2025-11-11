Doria destaca presença de líderes mulheres em suas gestões em SP

O ex-governador, ex-prefeito de São Paulo e co-chairman do Lide João Doria destacou, nesta terça-feira (11/11), que suas gestões foram as que tiveram maior participação de mulheres em cargos de liderança, ao ressaltar a importância da presença feminina.

João Doria discursou na abertura do 4º Brasília Summit Lide — Correio Braziliense, realizado no Brasília Palace Hotel, que debateu justamente a presença das mulheres em cargos de liderança.

“Até hoje foi o governo, na prefeitura de São Paulo, com o maior número de mulheres secretárias e dirigentes de empresas. Tive o orgulho também de, como governador, logo na sequência, ter o maior número de mulheres secretárias de estado e comandantes, dirigentes de autarquias e empresas do estado”, declarou o ex-governador paulista.

“Não foi uma concessão, um gesto para a sociedade civil para ser aplaudido e reconhecido por alguém que defende as mulheres. Eu fiz por consciência, e por saber da importância e o que representam as mulheres na vida pública e na vida privada”, acrescentou Doria.

O empresário e ex-gestor público destacou ainda que constatou a importância das lideranças femininas antes de se eleger, e que levou essa lição para a prefeitura e para o estado de São Paulo.

“As mulheres, de maneira geral, são melhores do que nós homens. E são mesmo. Eu falo isso com a tranquilidade de quem viveu o privado, foi para o público e agora de volta ao privado.