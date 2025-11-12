InícioPolítica
SEGURANÇA PÚBLICA

Caiado diz que segurança pública "não é assunto de campanha", após reunião com Motta

Governadores se reuníram com o presidente da Câmara para discutir desafios dos estados no combate ao crime organizado

Caiado defendeu o adiamento da votação do PL Antifacção - (crédito: José Cruz/Agência Brasil)
Caiado defendeu o adiamento da votação do PL Antifacção - (crédito: José Cruz/Agência Brasil)

O governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), afirmou nesta quarta-feira (12/11) que o tópico da segurança pública e as medidas em torno dela, como o Projeto de Lei Antifacção, não são assuntos de campanha eleitoral. Para ele, é tópico de governabilidade.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Caiado, junto com outros governadores de direita que participaram da reunião com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos), defendeu o adiamento da votação do PL Antifacção, que aconteceu na noite desta quarta.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

“Ninguém é dono da verdade. Este assunto não é um assunto de campanha eleitoral, é um assunto de governabilidade. Tanto é que a sociedade não está preocupada com campanha eleitoral. A sociedade está preocupada com segurança pública”, falou em coletiva de imprensa.

Os motivos do adiamento, de acordo com o filiado ao União Brasil, é a rapidez do processo. Na avaliação dele, o tema deve passar por todos os poderes antes de ser votado para evitar possíveis entraves e derrubadas entre as diferentes autoridades. O texto, relatoriado pelo deputado Guilherme Derrite (Progressistas - SP), está gerando conflitos com o governo.

“Então, é preciso que este assunto seja abordado com o Supremo, seja abordado com o Senado, seja abordado com o executivo e com todos e com nós governadores, porque na verdade nós é que estamos à frente do problema”, argumentou.

“O presidente nos deu um tempo enorme para que cada um colocasse suas ideias e que nós pudéssemos ter um projeto que não fosse uma utopia”, ele concluiu.

*Estagiária sob a supervisão de Ana Raquel Lelles 

 

Saiba Mais

  • Google Discover Icon
LC
LC

Letícia Corrêa

Estudante de Jornalismo e Ciência Política, estagiando na editoria de Política, Economia e Brasil

Por Letícia Corrêa
postado em 12/11/2025 22:08 / atualizado em 12/11/2025 22:09
SIGA
x