Caiado diz que segurança pública "não é assunto de campanha", após reunião com Motta

O governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), afirmou nesta quarta-feira (12/11) que o tópico da segurança pública e as medidas em torno dela, como o Projeto de Lei Antifacção, não são assuntos de campanha eleitoral. Para ele, é tópico de governabilidade.

Caiado, junto com outros governadores de direita que participaram da reunião com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos), defendeu o adiamento da votação do PL Antifacção, que aconteceu na noite desta quarta.



“Ninguém é dono da verdade. Este assunto não é um assunto de campanha eleitoral, é um assunto de governabilidade. Tanto é que a sociedade não está preocupada com campanha eleitoral. A sociedade está preocupada com segurança pública”, falou em coletiva de imprensa.



Os motivos do adiamento, de acordo com o filiado ao União Brasil, é a rapidez do processo. Na avaliação dele, o tema deve passar por todos os poderes antes de ser votado para evitar possíveis entraves e derrubadas entre as diferentes autoridades. O texto, relatoriado pelo deputado Guilherme Derrite (Progressistas - SP), está gerando conflitos com o governo.



“Então, é preciso que este assunto seja abordado com o Supremo, seja abordado com o Senado, seja abordado com o executivo e com todos e com nós governadores, porque na verdade nós é que estamos à frente do problema”, argumentou.

“O presidente nos deu um tempo enorme para que cada um colocasse suas ideias e que nós pudéssemos ter um projeto que não fosse uma utopia”, ele concluiu.



*Estagiária sob a supervisão de Ana Raquel Lelles