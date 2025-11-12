InícioPolítica
Celina: PL Antifacção dá chance a um "grande debate"

Governadores de direita se reúnem com presidente da Câmara para discutir desafios das unidades das Federação no combate ao crime organizado

Leão, assim como os outros governadores que participaram da reunião com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos), também foi a favor do adiamento da votação do PL Antifacção - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)
A vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), afirmou nesta quarta-feira (12) que “cada um dos governadores colocou algum ponto que a gente precisa abordar, aproveitar essa grande oportunidade desse grande debate”. Ela e os outros governadores de direita que participaram da reunião com o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), também é a favor do adiamento da votação do PL Antifacção.

“Tive oportunidade de ouvir o presidente do Supremo (Tribunal Federal, ministro Edson Fachin) falar sobre segurança pública, o ministro da Justiça (Ricardo Lewandowski) falar sobre segurança pública. O Congresso está falando sobre segurança pública e 80% da população do Brasil quer falar sobre segurança pública. O que os governadores colocaram, aqui, é que temos a grande oportunidade de trazer uma legislação moderna, que dê condições de os governadores executarem a política pública de segurança lá na ponta sem prender e a Justiça soltar”, disse Celina.

A vice-governadora ainda ressaltou que o tema de segurança pública é importante para as mulheres e enfatizou a urgência do assunto. “Foi muito importante a escuta ativa do nosso presidente da Câmara (Motta). Fui deputada federal, já estive aqui, coordenei a bancada feminina. Segurança pública é um tema que incomoda muito as mulheres. Precisamos de falar sobre isso”, frisou.

*Estagiária sob a supervisão de Fabio Grecchi

LC
LC

Letícia Corrêa

Estudante de Jornalismo e Ciência Política, estagiando na editoria de Política, Economia e Brasil

Por Letícia Corrêa
postado em 12/11/2025 18:27
