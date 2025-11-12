Celina: PL Antifacção dá chance a um "grande debate"

Leão, assim como os outros governadores que participaram da reunião com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos), também foi a favor do adiamento da votação do PL Antifacção - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

A vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), afirmou nesta quarta-feira (12) que “cada um dos governadores colocou algum ponto que a gente precisa abordar, aproveitar essa grande oportunidade desse grande debate”. Ela e os outros governadores de direita que participaram da reunião com o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), também é a favor do adiamento da votação do PL Antifacção.

“Tive oportunidade de ouvir o presidente do Supremo (Tribunal Federal, ministro Edson Fachin) falar sobre segurança pública, o ministro da Justiça (Ricardo Lewandowski) falar sobre segurança pública. O Congresso está falando sobre segurança pública e 80% da população do Brasil quer falar sobre segurança pública. O que os governadores colocaram, aqui, é que temos a grande oportunidade de trazer uma legislação moderna, que dê condições de os governadores executarem a política pública de segurança lá na ponta sem prender e a Justiça soltar”, disse Celina.



A vice-governadora ainda ressaltou que o tema de segurança pública é importante para as mulheres e enfatizou a urgência do assunto. “Foi muito importante a escuta ativa do nosso presidente da Câmara (Motta). Fui deputada federal, já estive aqui, coordenei a bancada feminina. Segurança pública é um tema que incomoda muito as mulheres. Precisamos de falar sobre isso”, frisou.



*Estagiária sob a supervisão de Fabio Grecchi