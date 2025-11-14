"Grande dia", diz líder do PT sobre voto de Moraes contra Eduardo Bolsonaro

Linbergh Farias comemorou condenação de Eduardo Bolsonaro dizendo "Grande dia" em suas redes sociais. - (crédito: Kayo Magalhães e Bruno Spada/ Câmara dos Deputados e Montagem: Wal Lima)

O líder do Partido dos Trabalhadores na Câmara dos Deputados, deputado Lindbergh Farias (RJ), comemorou o voto do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, desta sexta-feira (14/11), que acatou a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República (PGR) contra o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-RJ) por coação no curso do processo e o tornou réu.

Hoje, o ministro relator Alexandre de Moraes votou pelo recebimento da denúncia contra Eduardo Bolsonaro, em investigação que se originou da representação criminal que protocolei em maio por coação no curso do processo. O voto reconhece que há justa causa para… — Lindbergh Farias (@lindberghfarias) November 14, 2025

Em sua conta no X (antigo Twitter), o petista usou o título em caixa alta “GRANDE DIA!” e disse que o voto reconhece que há justa causa para processar o Eduardo Bolsonaro por usar, de forma continuada, ameaças graves e sanções estrangeiras para tentar interferir no julgamento da AP 2.668, como ele chegou a apontar em maio deste ano em uma denúncia na Polícia Federal.

“O voto [de Moraes] demonstra, com riqueza de detalhes, que Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo articularam sucessivas e continuadas ações voltadas a intervir no processo penal”, mobilizando agentes estrangeiros para impor sanções pessoais a ministros do STF e prejuízos econômicos ao Brasil, com o objetivo explícito de “livrar Jair Bolsonaro da condenação penal. O relator descreve que as ameaças envolviam males civis e financeiros significativamente violentos, incluindo restrições de visto, tarifas contra exportações brasileiras e medidas da Lei Magnitsky, todas usadas como instrumento de constrangimento”, disse Lindbergh Farias.

Paulo Figueiredo, citado pelo líder petista, é um economista e blogueiro brasileiro, neto do ex-presidente João Figueiredo, que vive nos Estados Unidos e ficou conhecido por ser um apoiador da extrema-direita e uma figura de destaque no bolsonarismo. Atualmente, ele é alvo de uma denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR) no Supremo Tribunal Federal (STF) por coação em processo judicial e por tentativa de golpe, junto com Eduardo Bolsonaro.

Na postagem, Lindbergh ainda destacou que Moraes também enfatizou que o próprio Eduardo Bolsonaro chegou a confessar publicamente a estratégia [de prejudicar o país como moeda de troca pela liberdade do pai, Jair Bolsonaro], afirmando que ele conseguiu “colocar na mesa o único fator que possibilitou sonhar com [Jair] Bolsonaro não condenado”.

“O voto destaca que essa atuação produziu ‘instabilidade, temor e danos à economia nacional’, por meio de pressões ilegítimas sobre o STF, e que o objetivo sempre foi ‘sobrepor os interesses da família Bolsonaro às normas do devido processo legal’. Não há imunidade parlamentar nem liberdade de expressão que abranjam a instrumentalização de sanções estrangeiras para atacar o Judiciário brasileiro!”, frisou o deputado.