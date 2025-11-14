EUA reduz tarifas de café, frutas e carnes; Brasil pode ser beneficiado

Decisão anunciada pela Casa Branca inclui produtos exportados pelo Brasil, como banana, açaí, carne bovina e café - (crédito: Gage Skidmore/Wikimedia Commons/)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou nesta sexta-feira (14/11), a retirada de tarifas adicionais a alguns produtos importados pelos EUA. Segundo o comunicado do governo norte-americano, a decisão atinge itens como café, carne bovina e frutas, exportados pelo Brasil.

Ainda não está claro o tamanho da redução. Produtos brasileiros estão sujeitos a uma taxa de 10% aplicada a todos os países, e uma segunda tarifa, de 40%, voltada ao Brasil.

A justificativa para a retirada das tarifas adicionais dada por Trump foi a necessidade de o mercado doméstico de garantir a demanda do país por determinados produtos, como café, carne bovina e frutas. O comunicado da Casa Branca não especifica os países beneficiados.

O anúncio da redução de impostos a produtos brasileiros ocorreu um dia após o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, reunir-se com o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, em Washington, capital dos Estados Unidos.

Segundo Mauro Vieira, Rubio afirmou que o presidente Donald Trump ressaltou o desejo de construir uma “boa relação com o Brasil”.

Exportadores de carnes veem medida dos EUA como positiva

A Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes (Abiec) publicou nota que classifica como "positiva" a decisão dos Estados Unidos em "reduzir as tarifas aplicadas à carne bovina brasileira".

Para a Abiec, a medida reforça a "confiança no diálogo técnico entre os dois países e reconhece a importância da carne do Brasil, marcada pela qualidade, pela regularidade e pela contribuição para a segurança alimentar mundial".

A redução da tarifa, ainda segundo a Abiec, devolve a "previsibilidade" ao setor de exportação de carnes bovinas. " Os Estados Unidos são o segundo maior mercado da carne bovina do Brasil, com peso relevante para todo o fluxo de exportações. A decisão norte-americana fortalece essa relação e abre espaço para uma retomada mais equilibrada e estável das vendas", completa a nota.

Veja alguns dos produtos exportados pelo Brasil que estão na lista:

Carne Bovina - Carcaças, metades e cortes, frescos, refrigerados ou congelados.

Carcaças, metades e cortes, frescos, refrigerados ou congelados. Café e Derivados - Café não torrado, torrado e substitutos de café contendo café.

Café não torrado, torrado e substitutos de café contendo café. Cacau - Grãos de cacau (crus ou torrados), pasta de cacau (desengordurada ou não), manteiga de cacau e cacau em pó.

Grãos de cacau (crus ou torrados), pasta de cacau (desengordurada ou não), manteiga de cacau e cacau em pó. Nozes e Castanhas - Castanha de Caju , Macadâmias e Cocos

Castanha de Caju , Macadâmias e Cocos Frutas Tropicais - Abacates, Bananas e Bananas-da-terra, Goiabas, Mangas, Mamões e Abacaxis

Abacates, Bananas e Bananas-da-terra, Goiabas, Mangas, Mamões e Abacaxis Sucos - Suco de laranja (congelado e não congelado), suco de limão, suco de abacaxi.

Suco de laranja (congelado e não congelado), suco de limão, suco de abacaxi. Fertilizantes - Ureia, Sulfato de Amônio