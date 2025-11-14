EUA reduz tarifas de café, frutas e carnes; Brasil pode ser beneficiado

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou nesta sexta-feira (14/11), a retirada de tarifas adicionais a alguns produtos importados pelos EUA. Segundo o comunicado do governo norte-americano, a decisão atinge itens como café, carne bovina e frutas, exportados pelo Brasil.
Ainda não está claro o tamanho da redução. Produtos brasileiros estão sujeitos a uma taxa de 10% aplicada a todos os países, e uma segunda tarifa, de 40%, voltada ao Brasil.
A justificativa para a retirada das tarifas adicionais dada por Trump foi a necessidade de o mercado doméstico de garantir a demanda do país por determinados produtos, como café, carne bovina e frutas. O comunicado da Casa Branca não especifica os países beneficiados.
O anúncio da redução de impostos a produtos brasileiros ocorreu um dia após o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, reunir-se com o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, em Washington, capital dos Estados Unidos.
Segundo Mauro Vieira, Rubio afirmou que o presidente Donald Trump ressaltou o desejo de construir uma “boa relação com o Brasil”.
Veja alguns dos produtos exportados pelo Brasil que estão na lista:
- Carne Bovina - Carcaças, metades e cortes, frescos, refrigerados ou congelados.
- Café e Derivados - Café não torrado, torrado e substitutos de café contendo café.
- Cacau - Grãos de cacau (crus ou torrados), pasta de cacau (desengordurada ou não), manteiga de cacau e cacau em pó.
- Nozes e Castanhas - Castanha de Caju , Macadâmias e Cocos
- Frutas Tropicais - Abacates, Bananas e Bananas-da-terra, Goiabas, Mangas, Mamões e Abacaxis
- Sucos - Suco de laranja (congelado e não congelado), suco de limão, suco de abacaxi.
- Fertilizantes - Ureia, Sulfato de Amônio