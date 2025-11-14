Ministros atribuem redução de tarifas à articulação do governo Lula

"Essa conquista é resultado da atuação firme e estratégica do governo do presidente Lula, que segue defendendo a soberania e os interesses do Brasil", disse Rui Costa - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

Ministros de Estado celebraram nesta sexta-feira (14/11) a redução de tarifas anunciada pelos Estados Unidos. A decisão atinge produtos como carne bovina, frutas tropicais e café, que são exportadas pelo Brasil. Contudo, ainda não está claro o tamanho da reunião.

Para o ministro da Casa Civil, Rui Costa, a "conquista" foi resultado da articulação do governo federal. A decisão afeta todos os países, não apenas o Brasil, e abarca centenas de produtos. Outros auxiliares defenderam a mesma posição.

"Os Estados Unidos anunciaram a retirada de taxas sobre diversos produtos brasileiros — uma decisão que reforça a força do nosso país no cenário internacional. Essa conquista é resultado da atuação firme e estratégica do governo do presidente Lula, que segue defendendo a soberania e os interesses do Brasil em todas as mesas de negociação", escreveu Rui em suas redes sociais.

Já o ministro dos Transportes, Renan Filho, em vídeo, disse que o governo americano "recuou" nas tarifas, e que o Brasil "venceu" com a decisão.

"Essa é a grande demonstração de que o Brasil, com a defesa da soberania do país, diálogo permanente, o presidente Lula garantiu que a gente conseguisse aquilo que todo brasileiro esperava: a defesa do interesse do país, do nosso setor produtivo", declarou Renan.

Crítica à oposição

O ministro disparou ainda contra o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que articulou sanções contra o Brasil com autoridades do governo Trump, e citou que o Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria hoje para torná-lo réu por tentar interferir no julgamento de seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, também aproveitou para criticar a oposição, incluindo o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas.

"Lembra do ataque dos Bolsonaros contra as empresas e os empregos brasileiros, patrocinando o tarifaço, aplaudido pelo Tarcísio? Pois é: o governo do presidente Lula, com competência e diplomacia, está revertendo esse desastre. Assim que se faz", escreveu.

A redução de tarifas foi anunciada nesta noite pela Casa Branca, e afeta centenas de produtos, incluindo itens essenciais na pauta exportadora brasileira, como café, carne bovina e frutas. Governo e setor produtivo ainda estudam o comunicado e os documentos para entender de quanto será a redução. Produtos brasileiros sofrem com tarifa de 10%, comum a todos os países, e outra de 40%.

