InícioPolítica
TARIFAÇO

Fiemg: Redução de tarifa é "passo importante, mas insuficiente"

Entidade que representa indústria mineira acredita que, mesmo com alíquotas menores, competitividade de produtos brasileiros ainda fica prejudicada

FIBRA - Sede Nacional - (crédito: Federação das Indústrias do Distrito Federal)
FIBRA - Sede Nacional - (crédito: Federação das Indústrias do Distrito Federal)

A Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg) avalia como positiva a redução em 10% das tarifas de importação aplicadas pelos EUA a diversos produtos comercializados com o mundo. Apesar disso, a entidade alerta que os efeitos devem ser limitados aos produtos brasileiros, visto que diversos itens ainda permanecem sob taxa adicional de 40% desde o último dia 6 de agosto.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Um dos produtos mais afetados é o café brasileiro, que também está nessa lista dos itens taxados em 40% e compete com Colômbia e Vietnã, que tiveram as alíquotas zeradas com a medida anunciada pelo presidente norte-americano, Donald Trump.

Diante disso, o presidente da Fiemg, Flávio Roscoe, acredita que a decisão “é um passo importante, mas ainda insuficiente”. “A decisão mostra disposição ao diálogo, porém é necessário avançar mais para remover todas as barreiras adicionais e restabelecer condições adequadas de competitividade para a indústria mineira”, comenta.

A entidade ainda frisa que a medida não explica bem quais devem ser todos os efeitos práticos na taxação de alguns produtos e que esses efeitos ainda permanecem incertos, principalmente no caso dos produtos em que o Brasil é um dos principais fornecedores ao mercado norte-americano.

 

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Raphael Pati

Repórter de Economia

Nascido em Brasília, em 2002, é repórter na editoria de Política, Economia e Brasil do Correio Braziliense. Desde 2020, é estudante da graduação em Jornalismo pela Universidade de Brasília (UnB).

Por Raphael Pati
postado em 15/11/2025 14:35
SIGA
x