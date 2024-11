Projetos do DF lideram em inovação e são finalistas em prêmio nacional

Dois projetos conduzidos pela Federação das Indústrias do Distrito Federal (Fibra) estão entre 12 finalistas de uma premiação que terá o resultado divulgado hoje, durante o Encontro Nacional da Indústria (Enai), na capital federal.

O Hub da Indústria e o Exporta DF disputam a categoria "Federação" do Prêmio Excelência Sindical da Indústria 2024, uma iniciativa da Confederação Nacional da Indústria (CNI) que busca reconhecer federações e sindicatos que se destacam na promoção e no fortalecimento sindical e associativista.

Saiba mais sobre os projetos

» Hub da Indústria — por meio de parcerias com diversas instituições, oferece capacitações e consultorias para ajudar as empresas a promover a tecnologia. Com isso, busca aumentar a competitividade do setor industrial do Distrito Federal, elevando a maturidade digital das empresas participantes em 45%, em média.

» Exporta DF — com foco inicial no setor de vestuário, oferece oficinas práticas, imersões e oportunidades de networking para auxiliar as empresas a desenvolverem planos de exportação. Após o primeiro ciclo, o programa será expandido para os setores de alimentos e bebidas e beneficiamento de grãos.

0,86%

É a prévia da inflação de novembro registrada no Distrito Federal, segundo o IBGE, acima da média nacional (0,62%). Nos últimos 12 meses, o aumento do custo de vida está em 4,6% na capital federal.

Curso sobre maracujás

A Embrapa Cerrados oferece um novo curso on-line sobre os avanços na propagação de maracujás. Disponível na plataforma e-Campo, é direcionado a produtores, estudantes, pesquisadores e demais profissionais interessados no tema. O conteúdo abrange desde os tipos de propagação (sementes, estaquia, enxertia) até a importância da produção de mudas em ambientes controlados. O curso é autoinstrucional (sem tutoria), com carga horária de sete horas, e oferece certificado para quem concluir as atividades propostas. No fim das atividades, segundo a Embrapa, os participantes estarão aptos a produzir mudas de maracujá de alta qualidade, utilizando técnicas modernas e eficientes.

Aposta no açaí

O JAH Açaí inaugura a segunda loja em Brasília. A nova unidade, um quiosque no 2º piso do ParkShopping, oferece um menu variado de açaís, sorvetes, iogurtes e toppings, permitindo que os clientes criem as próprias combinações.

A marca, que completa 10 anos no franchising, destaca a qualidade dos seus produtos e a liberdade de personalização como diferenciais. Com mais de 160 unidades em todo o Brasil, o JAH Açaí prevê um crescimento ainda maior nos próximos anos.

O investimento conta com quatro sócios: Sandra Campos, Elies, Eduardo e Maria Eduarda Soares.

Encontro de líderes

Lideranças empresariais, como Luiza Helena Trajano, Carla Sarni, Janete Vaz e Alexandre Baldy, se reúnem hoje e amanhã, na capital federal, no Infusão Experience 2024 para debater inovação, liderança e ajustes frente ao cenário econômico.

O evento será no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, com palestras e estratégias práticas de gestão e expansão. Segundo Ravell Nava, organizador do evento, o momento exige planejamento estratégico e disciplina financeira, tanto do governo quanto do setor privado.