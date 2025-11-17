InícioPolítica
Lula envia Plano Nacional da Cultura 2025-2035 ao Congresso Nacional

Documento orienta a criação e execução de políticas culturais no país pelos próximos dez anos. Versão anterior foi apresentada em 2010 e esteve em vigor até dezembro de 2024, após extensão do prazo

O documento foi apresentado pelo petista durante evento no Planalto, ao lado da ministra da Cultura, Margareth Menezes - (crédito: Ricardo Stuckert / PR)
O documento foi apresentado pelo petista durante evento no Planalto, ao lado da ministra da Cultura, Margareth Menezes - (crédito: Ricardo Stuckert / PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva envia ao Congresso nesta segunda-feira (17/11) o Plano Nacional da Cultura (PNC) 2025-2035, documento que orienta a criação e execução das políticas culturais no país pelos próximos 10 anos.

O documento foi apresentado pelo petista durante evento no Palácio do Planalto, ao lado da ministra da Cultura, Margareth Menezes, e de outros ministros e autoridades.

Em relação à versão anterior, o PNC atual aumentou a participação social na elaboração das políticas, criou oito eixos estratégicos, e incluiu os direitos culturais na sua elaboração.

O texto será enviado ao Legislativo como Projeto de Lei (PL), e dependerá da aprovação dos parlamentares para entrar em vigor. Pode ainda sofrer alterações no Parlamento.

Além da apresentação do Plano, o evento marca ainda a assinatura de um decreto que cria a Comissão Intergestores Tripartite (CIT), que vai acompanhar a execução do orçamento da Cultura.

Por Victor Correia
postado em 17/11/2025 11:10 / atualizado em 17/11/2025 11:10
