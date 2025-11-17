Castro confirma envio de informações adicionais da megaoperação ao STF

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, afirmou, nesta segunda-feira (17/11), que enviou ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), todo o material complementar solicitado sobre a megaoperação policial realizada no mês passado nos complexos da Penha e do Alemão, na Zona Norte da capital fluminense. A ação deixou 121 mortos e segue sob investigação da Corte no âmbito da ADPF 635, conhecida como “ADPF das Favelas”.
Segundo Castro, as informações foram encaminhadas digitalmente. “Vão em forma digital, 100% do que o ministro relator solicitou foi respondido, inclusive os arquivos que ele precisava”, declarou, durante o lançamento da “Operação Barricada Zero”.
O prazo final para o envio dos documentos venceu nesta segunda-feira. O governo havia pedido uma prorrogação para consolidar as informações entre as secretarias envolvidas, e Moraes concedeu mais 48 horas além do limite inicial. A entrega, segundo o Estado, foi feita dentro do novo prazo.
Na decisão da última segunda-feira (10), Moraes determinou que o governo preservasse todas as imagens captadas pelas câmeras corporais de policiais civis e militares que participaram da Operação Contenção. O ministro também ordenou o envio da lista completa dos agentes envolvidos, além de cópias de todos os laudos necroscópicos das vítimas.
Moraes solicitou ainda os relatórios de inteligência e documentos policiais que fundamentaram a deflagração da operação, que tinha como objetivo cumprir mandados de prisão preventiva contra lideranças e integrantes do Comando Vermelho.
O ministro pretende verificar se havia indícios, nos relatórios apresentados, de que os alvos das ordens judiciais estavam efetivamente na área onde ocorreu a ação. Em 29 de outubro, um dia após a operação, Moraes determinou a intimação do governador Cláudio Castro para prestar esclarecimentos. Segundo o magistrado, a cobrança está alinhada às determinações do julgamento de mérito da ADPF 635, que estabelece diretrizes para operações policiais em comunidades do Rio.
