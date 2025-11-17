"Brasil está doente", diz André Mendonça sobre segurança pública

Mendonça: "Sabe quem está à frente de nós de segurança pública? Paraguai, Argentina e Chile. Esse é o nosso dado da realidade. Nós estamos doentes e enfermos, só não nos demos conta" -

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), André Mendonça, afirmou que “Brasil está doente” e fez duras críticas ao cenário da segurança pública no país. A declaração ocorreu nesta segunda-feira (17/11), durante um almoço promovido pelo grupo Lide, que reúne empresários e lideranças políticas, em São Paulo.



Sem citar diretamente o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Mendonça disse que a crise na área extrapola gestões específicas e exige políticas duradouras. “Sabe quem está à frente de nós de segurança pública? Paraguai, Argentina e Chile. Esse é o nosso dado da realidade. Nós estamos doentes e enfermos, só não nos demos conta.”



“Eu não estou defendendo A, B ou C. Eu estou dizendo que nós temos um problema sério de segurança pública”, afirmou o ministro, ao mencionar índices de violência e terrorismo que, segundo ele, colocam o país em posição alarmante na comparação regional.

Mendonça também abordou o ambiente jurídico brasileiro e defendeu que o Supremo adote uma postura de maior autocontenção, evitando decisões que possam ser interpretadas como ativismo judicial. Para ele, o país atravessa “um momento de insegurança jurídica” que demanda equilíbrio entre os Poderes e previsibilidade institucional.

