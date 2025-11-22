PL critica a prisão de Bolsonaro: "Medida desnecessária"

O Partido Liberal (PL) publicou uma nota oficial sobre a prisão preventiva de Jair Bolsonaro. Publicada nas redes sociais, a nota afirma que a prisão do ex-presidente causou espanto e é desnecessária. A situação da saúde de Bolsonaro também foi citada. “Todos sabem do estado de saúde debilitado em que ele se encontra, resultado da facada e das sucessivas cirurgias”, diz a nota publicada na manhã deste sábado (22/11).

Além disso, a nota reforça que a defesa do presidente adotará todas as medidas necessárias para reverter a decisão. “O Partido Liberal sempre apoiará Jair Messias Bolsonaro, o maior líder político da história desse país”, complementa.

Jair Bolsonaro foi preso preventivamente na manhã deste sábado (22) por alto risco de fuga. A tornozeleira eletrônica do ex-presidente foi violada perto da meia-noite e uma vigília convocada por Flávio Bolsonaro preocupou o STF. Bolsonaro se encontra na Superintendência da PF.