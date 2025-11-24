Caiado passa por ablação e permanece internado em São Paulo

Caiado está acordado, bem disposto, respirando espontaneamente e clinicamente estável. Durante todo o procedimento, manteve estabilidade hemodinâmica. - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, foi submetido, na manhã desta segunda-feira (24/11), a um procedimento de ablação por cateter para tratamento de fibrilação atrial. A intervenção, realizada no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, transcorreu sem intercorrências e obteve pleno êxito, segundo último boletim médico.

"A intervenção transcorreu com pleno sucesso, sem intercorrências, com restauração do ritmo cardíaco normal e estabilidade hemodinâmica durante todo o procedimento", afirmou o comunicado. De acordo com a atualização médica mais recente, Caiado está acordado, bem disposto, respirando espontaneamente e clinicamente estável. Durante todo o procedimento, manteve estabilidade hemodinâmica.

Após a cirurgia, o governador apresenta evolução pós-operatória satisfatória e permanecerá em observação nas próximas horas. A previsão de alta dependerá da resposta clínica ao tratamento.

Caido foi internado no sábado (22/11), quando o governador apresentou arritmia. Na ocasião, estava consciente, clinicamente bem e permaneceu em monitorização contínua. No domingo (23/11), segundo os médicos, apresentou boa evolução, sem novos episódios enquanto aguardava a intervenção.

A equipe responsável pelos cuidados é liderada pela cardiologista e intensivista Ludhmila Abrahão Hajjar, e conta ainda com Paulo Marcelo Gehm Hoff, diretor clínico da unidade, e Daniel Favarão Del Negro, diretor-geral.

