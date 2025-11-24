Alexandre Silveira posterga saída do PSD e considera candidatura ao Senado

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, não tem pressa para conduzir as articulações políticas para as eleições de 2026. Em Belo Horizonte nesta segunda-feira (24/11), ele comentou sobre a iminente saída do PSD e avaliou a possibilidade de disputar outra vez uma vaga no Senado.

Ministro de Minas e Energia, ele participou da entrega das primeiras recargas gratuitas de botijão de gás pelo programa Gás do Povo, do governo federal, em BH. Outras nove capitais também receberam essa etapa do programa, que promete atingir 997,5 mil famílias.

Perguntado sobre quando pretende sair do PSD e as dificuldades para a construção de uma candidatura de esquerda ao governo de Minas, Silveira se esquivou.

“Para quem tem essa responsabilidade, é momento de, até março, cuidar da economia nacional, do que representa essa pasta [Minas e Energia] para o Brasil. A partir de março, vamos, por orientação do presidente Lula - eu tenho um compromisso de país com o presidente Lula. A gente vai falar sobre política partidária em Minas e no Brasil”, disse.

Saída do PSD e possível candidatura

Membro fundador do PSD e ex-presidente da sigla em Minas, o ministro viu o partido filiar o vice-governador Mateus Simões, que vai ganhar o apoio de Romeu Zema (Novo) nas eleições estaduais de 2026. O movimento representou uma derrota para a ala da legenda que é mais próxima do governo Lula (PT) e inclui, além de Silveira, o senador Rodrigo Pacheco.

De qualquer maneira, o ministro de Minas e Energia evitou colocar prazo para deixar o partido e se colocou totalmente à disposição do presidente Lula para guiar seu futuro político em 2026.

“Depende do presidente Lula, ele vai decidir onde a gente serve melhor. Se ajudando ele no ministério, se ajudando ele como candidato a senador - ajudando ele em qual posição for. O presidente Lula nos lidera, porque nós temos responsabilidade com o Brasil”, completou.

