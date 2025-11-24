Astro de Hollywood fará papel de Bolsonaro na campanha de 2018

A cinebiografia Dark Horse, cujo enredo acompanha a campanha eleitoral de 2018 no Brasil, avança com a escalação de Jim Caviezel encenando o ex-presidente Jair Bolsonaro em uma narrativa heroica. O ator norte-americano é famoso por interpretar Jesus em A Paixão de Cristo e por declarações antivacinas alinhadas a teorias conspiratórias.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Conforme informações obtidas pelo jornal O Estado de S.Paulo, as filmagens foram iniciadas no Brasil, com continuidade prevista nos Estados Unidos e no México. Estima-se que o lançamento do longa será em 2026.
Além da facada sofrida por Bolsonaro em Juiz de Fora (MG), o filme deve abordar o passado militar do ex-presidente e a atuação contra o tráfico de drogas, incluindo menções a outras supostas tentativas de assassinato. O personagem inspirado em Adélio Bispo, autor da tentativa de homicídio, aparecerá com nome fictício.
A direção é de Cyrus Nowrasteh, cineasta ligado a produções de temática religiosa, recrutado para retratar Bolsonaro como um herói. O diretor também é conhecido por comentários polêmicos, incluindo uma teoria de que a política mundial é controlada por uma “cabala satânica” e a classificação de vacinas contra a Covid-19 como “terapias genéticas”.
O roteiro, assinado pelo deputado federal Mario Frias (PL-SP), promete apresentar o ex-presidente como um "salvador da pátria" que superou a facada e emergiu como vencedor das eleições.
O elenco ainda distribui os filhos do ex-presidente entre atores internacionais: Marcus Ornellas interpretará Flávio Bolsonaro, Sérgio Barreto viverá Carlos Bolsonaro e Eddie Finlay será Eduardo Bolsonaro. As atrizes escaladas para Michelle e Laura Bolsonaro ainda não foram anunciadas.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
Saiba Mais