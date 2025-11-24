Astro de Hollywood fará papel de Bolsonaro na campanha de 2018

A cinebiografia Dark Horse, cujo enredo acompanha a campanha eleitoral de 2018 no Brasil, avança com a escalação de Jim Caviezel encenando o ex-presidente Jair Bolsonaro em uma narrativa heroica. O ator norte-americano é famoso por interpretar Jesus em A Paixão de Cristo e por declarações antivacinas alinhadas a teorias conspiratórias.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Conforme informações obtidas pelo jornal O Estado de S.Paulo, as filmagens foram iniciadas no Brasil, com continuidade prevista nos Estados Unidos e no México. Estima-se que o lançamento do longa será em 2026.

Jim Caviezel (foto: Wikimeida / Ccommons )

Além da facada sofrida por Bolsonaro em Juiz de Fora (MG), o filme deve abordar o passado militar do ex-presidente e a atuação contra o tráfico de drogas, incluindo menções a outras supostas tentativas de assassinato. O personagem inspirado em Adélio Bispo, autor da tentativa de homicídio, aparecerá com nome fictício.

A direção é de Cyrus Nowrasteh, cineasta ligado a produções de temática religiosa, recrutado para retratar Bolsonaro como um herói. O diretor também é conhecido por comentários polêmicos, incluindo uma teoria de que a política mundial é controlada por uma “cabala satânica” e a classificação de vacinas contra a Covid-19 como “terapias genéticas”.

O roteiro, assinado pelo deputado federal Mario Frias (PL-SP), promete apresentar o ex-presidente como um "salvador da pátria" que superou a facada e emergiu como vencedor das eleições.

O elenco ainda distribui os filhos do ex-presidente entre atores internacionais: Marcus Ornellas interpretará Flávio Bolsonaro, Sérgio Barreto viverá Carlos Bolsonaro e Eddie Finlay será Eduardo Bolsonaro. As atrizes escaladas para Michelle e Laura Bolsonaro ainda não foram anunciadas.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Saiba Mais Diversão e Arte Lily Allen detalha estratégia para transar com famosos

Lily Allen detalha estratégia para transar com famosos Diversão e Arte Ana Castela revela que usa cola para disfarçar orelhas 'de abano'

Ana Castela revela que usa cola para disfarçar orelhas 'de abano' Diversão e Arte Cantor Jimmy Cliff, ícone do reggae, morre aos 81 anos

Cantor Jimmy Cliff, ícone do reggae, morre aos 81 anos Diversão e Arte Morre o ator alemão Udo Kier, presente em 'O Agente Secreto' e 'Bacurau'

Morre o ator alemão Udo Kier, presente em 'O Agente Secreto' e 'Bacurau' Diversão e Arte Saiba quem é Dupê, cantor que fez feat com Pabllo Vittar

Saiba quem é Dupê, cantor que fez feat com Pabllo Vittar Diversão e Arte Paolla Oliveira desabafa sobre pressão para ter filhos: ‘Menos mulher’

