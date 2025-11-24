Após flagra, Nikolas reage e acusa Globo de "violação grave de privacidade"

Ex-presidente Jair Bolsonaro, com sorriso no rosto, recebe na porta de casa, onde cumpre prisão domiciliar, o deputado federal Nikolas Ferreira - (crédito: Reuters/Folhapress)

Após ser flagrado pela TV Globo descumprindo medida do Supremo Tribunal Federal (STF), o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) acusou a emissora de “violação grave de privacidade”.

O parlamentar visitou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na sexta-feira (21/11), e um drone da Globo gravou a conversa entre os dois na área externa da casa onde Bolsonaro cumpria prisão domiciliar, em Brasília. Durante o encontro, Nikolas usou o celular, ação proibida pelo ministro do STF Alexandre de Moraes nas regras para visita ao ex-presidente.

“Recebemos com absoluto espanto a atitude da Rede Globo, que utilizou um drone para invadir um ambiente privado, filmando sem autorização um ex-Presidente da República e um parlamentar. É uma violação grave de privacidade, totalmente incompatível com qualquer padrão mínimo de ética jornalística”, disse o deputado, em nota.

Para Nikolas, “o episódio revela mais sobre a conduta invasiva da emissora do que sobre quem foi filmado clandestinamente”.

Descumprimento de medida

O deputado mineiro chamou de “narrativa” o “suposto descumprimento de decisão judicial” ao usar celular durante o encontro. Ele relatou que não recebeu comunicação sobre a restrição “nem por parte do Judiciário, nem pelos agentes responsáveis pela fiscalização durante a visita”.

A restrição está na decisão de Moraes que determinou a prisão domiciliar de Bolsonaro em agosto. “Os visitantes autorizados por esta Suprema Corte (...) ficam expressamente proibidos de utilizar celulares, tirar fotos ou gravar imagens”, diz o texto.

“Sem comunicação oficial, não existe como alegar descumprimento. Reitero que em momento algum tive qualquer intenção de descumprir decisão judicial”, completou Nikolas.

Pedido de apreensão de celular de Nikolas

A deputada federal Erika Hilton (Psol-SP) protocolou pedido ao ministro Alexandre de Moraes para que o celular de Nikolas seja apreendido devido à violação.

Para a deputada, além do ato de Nikolas ter descumprido determinação do STF, ele instigou e auxiliou “a tentativa de fuga de Jair Messias Bolsonaro”.

"As medidas da Justiça não podem ser descumpridas por interesses politiqueiros desse projeto autoritário fantasiado de parlamentar", disse Hilton.

Prisão preventiva de Bolsonaro

Poucas horas depois da visita de Nikolas, o ex-presidente tentou violar a tornozeleira eletrônica que usava. Moraes avaliou que a ação configurou tentativa de fuga e determinou a prisão preventiva de Jair Bolsonaro.

Na audiência de custódia, Bolsonaro disse que teve uma “certa paranóia” causada pelo uso de remédios e pensou que estava sendo escutado pelo dispositivo. Assim, usou um ferro de soldar para tentar abrir a “case” da tornozeleira.

