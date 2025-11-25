Anistia fica fora da pauta da Câmara, mas PL mantém pressão e negociações seguem abertas

Durante a coletiva, Sóstenes voltou a criticar o que chamou de "injustiça" envolvendo condenados por participação nos atos de 8 de janeiro - (crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

A proposta de anistia aos investigados e condenados pelos atos de 8 de janeiro não entrou na pauta divulgada nesta terça-feira (25/11) pela Câmara dos Deputados. Apesar disso, o líder do Partido Liberal, Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), afirmou que a pauta pode ser alterada e que as negociações continuam. A declaração foi dada hoje, durante coletiva de imprensa no Salão Verde da Câmara.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Sóstenes afirmou que o PL mantém como prioridade absoluta a votação da anistia e que a bancada não pretende recuar. Segundo ele, desde fevereiro o partido adota a mesma estratégia: dialogar, articular e pressionar para que o tema seja colocado em votação. O líder destacou que, embora a pauta oficial não inclua o projeto, isso não significa o fim das tratativas. Para ele, as chances de inclusão permanecem vivas. “Eu continuo confiando que a pauta pode ser alterada, como toda semana acontece”, disse.

Durante a coletiva, Sóstenes voltou a criticar o que chamou de “injustiças” envolvendo condenados por participação nos atos. Ele também mencionou o que considera uma escalada de decisões judiciais movidas por “perseguição religiosa”, citando como exemplo a vigília organizada pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) no último sábado.

Leia mais: Partido de Bolsonaro vai pressionar para que PL da Anistia entre na pauta

O líder do PL minimizou especulações sobre um suposto desgaste com o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), após divergências da semana anterior. Afirmou que a relação entre ambos é de colaboração e que eventuais desentendimentos fazem parte da rotina política. Segundo ele, não houve qualquer ruptura. “Relações de trabalho têm dia bom e dia ruim. É igual casamento. Somos amigos e nada vai atrapalhar”, declarou.

Sóstenes garantiu que o PL continuará pressionando pela votação integral da anistia, sem aceitar alternativas como a dosimetria das penas. Ele afirmou que o partido apresentará destaque de preferência caso o texto encaminhado pelo relator não corresponda ao que a legenda defende. Na avaliação do líder, se o projeto for levado a plenário, há votos suficientes para aprovação.

O parlamentar disse também que as negociações com outras lideranças partidárias avançaram nos encontros realizados pela manhã, dos quais participaram dirigentes do PL e senadores aliados. Segundo ele, a oposição permanece confiante na possibilidade de pautar a proposta ainda nesta semana.

Apesar do clima de incerteza e da ausência da matéria na agenda oficial, Sóstenes voltou a insistir que a decisão final cabe ao presidente da Câmara e que qualquer mudança pode ocorrer até o momento da sessão. “Só o presidente define a pauta. Mas seguiremos lutando. Não vamos abrir mão da anistia”, afirmou antes de deixar o Salão Verde para outros compromissos da liderança.