Anistia fica fora da pauta da Câmara, mas PL mantém pressão e negociações seguem abertas

A proposta de anistia aos investigados e condenados pelos atos de 8 de janeiro não entrou na pauta divulgada nesta terça-feira (25/11) pela Câmara dos Deputados. Apesar disso, o líder do Partido Liberal, Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), afirmou que a pauta pode ser alterada e que as negociações continuam. A declaração foi dada hoje, durante coletiva de imprensa no Salão Verde da Câmara.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Durante a coletiva, Sóstenes voltou a criticar o que chamou de “injustiças” envolvendo condenados por participação nos atos. Ele também mencionou o que considera uma escalada de decisões judiciais movidas por “perseguição religiosa”, citando como exemplo a vigília organizada pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) no último sábado.
O líder do PL minimizou especulações sobre um suposto desgaste com o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), após divergências da semana anterior. Afirmou que a relação entre ambos é de colaboração e que eventuais desentendimentos fazem parte da rotina política. Segundo ele, não houve qualquer ruptura. “Relações de trabalho têm dia bom e dia ruim. É igual casamento. Somos amigos e nada vai atrapalhar”, declarou.
Sóstenes garantiu que o PL continuará pressionando pela votação integral da anistia, sem aceitar alternativas como a dosimetria das penas. Ele afirmou que o partido apresentará destaque de preferência caso o texto encaminhado pelo relator não corresponda ao que a legenda defende. Na avaliação do líder, se o projeto for levado a plenário, há votos suficientes para aprovação.
O parlamentar disse também que as negociações com outras lideranças partidárias avançaram nos encontros realizados pela manhã, dos quais participaram dirigentes do PL e senadores aliados. Segundo ele, a oposição permanece confiante na possibilidade de pautar a proposta ainda nesta semana.
Apesar do clima de incerteza e da ausência da matéria na agenda oficial, Sóstenes voltou a insistir que a decisão final cabe ao presidente da Câmara e que qualquer mudança pode ocorrer até o momento da sessão. “Só o presidente define a pauta. Mas seguiremos lutando. Não vamos abrir mão da anistia”, afirmou antes de deixar o Salão Verde para outros compromissos da liderança.
Saiba Mais
- Flipar Restaurante em Austin oferece uma refeição de graça para todos
- Flipar Pesquisa revela que Geração Z tem dificuldade para coisas banais como trocar lâmpada
- Diversão e Arte ‘Anjos’, canção da Venere Vai Vênus, ganha inédito clipe. Assista
- Flipar Por que as lagartixas podem ser aliadas no ambiente doméstico
- Flipar Picles: um toque de acidez às refeições; saiba como é feito
- Esportes Luxemburgo anuncia aposentadoria do futebol: "Não quero estar abaixo"
Wal LimaRepórter de Política
Jornalista com mais de 10 anos de experiência, com especialização em Marketing Político Digital. Além da experiência em redação e portais, já atuei como assessora de comunicação de parlamentares na Câmara dos Deputados. Tenho o jornalismo como uma missão