Messias encara sabatina no Senado dia 10 de dezembro

Alcolumbre (D), ao lado de Alencar, negou que tem pautado projetos como represália ao governo - (crédito: Marcos Oliveira/Agência Senado)

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), marcou para 10 de dezembro a sabatina do advogado-geral da União, Jorge Messias, indicado pelo presidente Luís Inácio Lula da Silva para ocupar a vaga aberta no Supremo Tribunal Federal (STF). A definição ocorreu após articulação direta com o presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), senador Otto Alencar (PSD-BA), responsável pelo rito de avaliação de autoridades indicadas para tribunais superiores.

Alcolumbre explicou que, devido ao calendário apertado do Legislativo, foi preciso articular a melhor data. "Eu estava no Amapá, cheguei no domingo à noite. Na segunda-feira, estabeleci um diálogo com os nossos colegas senadores, com os líderes partidários, tentando organizar como nós faríamos, já que nós temos um período curto do processo legislativo brasileiro, que se encerrará daqui praticamente 25 dias a sessão legislativa", afirmou.

Alcolumbre acredita que a escolha da data vai permitir que os parlamentares organizem suas agendas e possam participar da discussão, já que é um requisito obrigatório a presença física, pois a votação é secreta e nominal.

Nos bastidores, especula-se que a escolha da data, considerada próxima demais, é uma manobra de Alcolumbre para evitar articulação do advogado com os senadores. O presidente do Senado nunca foi favorável à indicação de Messias. Ele trabalhou para que o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG) fosse o escolhido. A indicação de Lula é delicada, e os senadores têm evitado comentar o assunto. Inclusive, já se fala no caso de Messias ser barrado, e o chefe do Executivo ser pressionado a indicar uma mulher para o cargo.

"Muito animado"

Já Messias disse, também nesta terça-feira, que pretende conversar com todos os 81 senadores antes da sabatina. Ele destacou que não fará distinção entre parlamentares governistas e oposicionistas durante o processo de articulação política. O AGU descreveu as primeiras reuniões como positivas e afirmou estar "muito animado" com as sinalizações recebidas.

Segundo ele, o cronograma imposto pelo Senado é curto, mas possível de ser cumprido até a data prevista para a sabatina. "Não cabe a mim escolher a data. Essa é uma competência do Senado. Estou pronto para me submeter ao escrutínio constitucional da Casa", declarou.

Messias ressaltou que sua prioridade, até lá, será dialogar com todas as bancadas e garantir que os parlamentares tenham segurança sobre sua indicação.

O ministro disse que já conversou com diversos senadores nas últimas horas, entre eles Confúcio Moura, Lucas Barreto e Otto Alencar. De acordo com o AGU, as primeiras agendas demonstraram receptividade. "Foram ótimas conversas. Estou muito animado", afirmou, ao deixar o Senado.

Ele minimizou especulações de a relação com Alcolumbre está estremecida. Afirmou que pretende encontrá-lo ainda nesta semana e reforçou que mantém boa convivência com o senador. "Está tudo ótimo com Davi. Tenho muito carinho pelo Senado. Trabalhei quatro anos aqui, é minha segunda casa", disse.



