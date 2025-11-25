Trama golpista: saiba onde cada um dos réus vai cumprir pena

Bolsonaro foi condenado a 27 anos e três meses, que devem ser cumpridos inicialmente em regime fechado. - (crédito: Reprodução/X)

Após o fim da fase de recursos, o processo contra os condenados no chamado Núcleo 1 da trama golpista foi oficialmente encerrado e réus começam a cumprir pena. Nesta terça-feira (25/11), o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes decretou a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, que já estava detido preventivamente, e dos outros sete envolvidos. Todos os réus têm audiência de custódia prevista para a tarde de quarta-feira (26/11).

Saiba como e onde cada um dos condenados vai cumprir pena.

Jair Bolsonaro

Preso desde sábado (22/11), quando danificou a tornozeleira eletrônica com um ferro de solda em uma possível tentativa de fuga, Bolsonaro deve continuar na sede da Superintendência Regional da Polícia Federal (PF) no Distrito Federal. O cumprimento da pena na PF é um padrão entre os ex-presidentes presos. Preso em 2018, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ficou detido durante pouco mais de um ano na PF em Curitiba (PA). Já Michel Temer passou quatro noites na Superintendência do Rio de Janeiro.

Bolsonaro foi condenado a 27 anos e três meses, que devem ser cumpridos inicialmente em regime fechado. O ex-presidente foi julgado pelos crimes de organização criminosa armada, abolição violenta do estado de direito, golpe de estado, dano qualificado ao patrimônio público e deterioração de patrimônio tombado. Pesa sobre a pena ainda a condenação por liderar a quadrilha.

Almir Garnier

Condenado a 24 anos pelo mesmos crimes, Almir Garnier, Comandante da Marinha durante o governo Bolsonaro, vai cumprir pena na Estação Rádio da Marinha, em Brasília. A Primeira Turma do STF rejeitou os embargos da defesa do almirante, que alegou omissões e contradições no acórdão condenatório.

Anderson Torres

Anderson Torres vai cumprir pena no 19º Batalhão de Polícia Militar (PMDF), no Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília. Apelidado de Papudinha, o local abriga militares e civis com direito à Sala de Estado-Maior. O ex-delegado da PF e Ministro da Justiça e Segurança Pública no governo Bolsonaro foi condenado a 21 anos.

Alexandre Ramagem

O STF também expediu o mandado de prisão de Alexandre Ramagem, foragido nos Estados Unidos desde a última quarta-feira (19/11), mesma data em que a Justiça determinou a prisão preventiva do réu. A decisão determina ainda a inclusão do nome do condenado no Banco Nacional do Monitoramento de Prisões (BNMP), sistema que reúne dados sobre pessoas presas, procuradas e submetidas a medidas penais.

Ramagem foi condenado a 16 anos, um mês e 15 dias de reclusão. O réu não foi julgado pelos crimes de dano qualificado ao patrimônio público e deterioração de patrimônio tombado, pois já estava diplomado como deputado federal na data dos atos antidemocrático de 8 de janeiro.

Augusto Heleno e Paulo Sérgio Nogueira

Os militares Augusto Heleno e Paulo Sérgio Nogueira também não devem cumprir pena na Papuda. A decisão determina o cumprimento da sentença no Comando Militar do Planalto, em Brasília. Heleno foi condenado a 21 anos e Nogueira a 19, ambos em regime fechado.

Walter Braga Netto

Em cumprimento de prisão preventiva desde dezembro de 2024, o ex-ministro e candidato a vice na chapa de Bolsonaro em 2022, Walter Braga Netto, permanece no Rio. Após rejeitar recursos da defesa, Moraes decidiu que o réu deve permanecer em reclusão na 1ª Divisão do Exército, Rio de Janeiro. A pena é de 26 anos.