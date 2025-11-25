Defesa fala em "ilegalidade e perseguição" contra general Heleno

A defesa garante que sua luta será "incansável e intransigente" - (crédito: MARCELO CAMARGO / AGÊNCIA BRASIL)

A defesa do general e ex-ministro do governo de Jair Bolsonaro, Augusto Heleno, reafirmou a convicção na inocência do réu. Heleno teve prisão definitiva decretada nesta terça-feira (25/11) pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.



Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A nota, divulgada pelos representantes do militar, expressa indignação com o que consideram um “julgamento de exceção”. “Quando a influência política e a narrativa se sobrepõem à análise técnica das provas, o Estado de Direito é ferido. A defesa da democracia exige que as instituições sejam e pareçam justas”, disse o advogado Matheus Mayer Milanez.

Leia também: Moraes determina prisão definitiva de Bolsonaro na PF

Ele acusa, ainda, ilegalidade e perseguição contra Heleno, e tenta invocar o princípio de que “a legitimidade de um sistema de justiça é inseparável da confiança pública em sua imparcialidade”.

Diante disso, a defesa garante que sua luta será “incansável e intransigente”. O objetivo dessa luta, segundo a nota, é a “anulação deste processo viciado e pelo reconhecimento formal de sua inocência”.

Leia também: Heleno e Paulo Sérgio Nogueira são presos no Comando Militar do Planalto

“Nossa posição é clara e inegociável: temos plena e absoluta convicção da inocência do General Augusto Heleno. Por ele, e em nome da justiça que deve ser para todos, nossa luta será incansável até que sua inocência seja formalmente reconhecida e a verdade prevaleça”, concluiu.