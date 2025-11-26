Lula sobre prisão de ex-presidente e generais: "Lição de democracia"

Lula: "Sem nenhum alarde, a Justiça brasileira mostrou a sua força, não se amedrontou com as ameaças de fora e fez um julgamento primoroso" - (crédito: Ricardo Stuckert / PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez uma referência direta ao cenário político do dia anterior, quando a Justiça decretou a prisão de um ex-presidente da República e de quatro generais de quatro estrelas. Sem citar nominalmente Jair Bolsonaro, Lula afirmou que “o país deu uma lição de democracia ao mundo”. A afirmação foi feita durante a cerimônia de sanção da nova lei do Imposto de Renda, realizada nesta quarta-feira (26/11) no Palácio do Planalto.



“Ontem esse país deu um passo importante”, afirmou, que classificou como um marco institucional. “Sem nenhum alarde, a Justiça brasileira mostrou a sua força, não se amedrontou com as ameaças de fora e fez um julgamento primoroso, onde não tem uma acusação da oposição. É tudo acusação de dentro da quadrilha que tentou dar um golpe neste país.”

O presidente destacou o caráter inédito do momento. “Pela primeira vez na história deste país, em 500 anos, você tem alguém preso por tentativa de golpe”, disse, reforçando que o caso envolve um ex-chefe de Estado e oficiais de alta patente das Forças Armadas. Para Lula, essa resposta institucional demonstra que a democracia “vale para todos”.

Apesar de reconhecer a gravidade dos acontecimentos, o presidente afirmou não celebrar a prisão em si, mas o que considera um avanço na solidez democrática. “Estou feliz, não pela prisão de ninguém, mas porque esse país demonstrou que está maduro para exercer democracia na sua mais alta plenitude”, declarou.