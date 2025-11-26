CPI do Crime Organizado convoca TH Joias e diretor da Meta para depor

Segundo Contarato (à direita), CPI quer investigar "de que forma essas organizações conseguem se financiar, disputar territórios e se infiltrar no Estado". - (crédito: Andressa Anholete/Agência Senad)

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Crime Organizado do Senado aprovou, nesta quarta-feira (26/11), a convocação do ex-deputado estadual fluminense TH Joias e do diretor da Meta no Brasil, Conrado Leister. As oitivas integram um pacote de 38 requerimentos aprovados pelo colegiado, entre convites, convocações e pedidos de informação.

Preso desde setembro, TH Joias é apontado pelas investigações como um dos operadores políticos do Comando Vermelho. Ele é acusado de atuar no tráfico de drogas e armas, além de lavar dinheiro para a facção. Para o presidente da CPI, senador Fabiano Contarato (PT-ES), ouvir o ex-parlamentar é fundamental para compreender como o crime organizado cria pontes com estruturas institucionais.

Contarato afirmou que a comissão busca identificar a dinâmica interna das facções e os mecanismos usados para influenciar economias locais e acessar contratos públicos. Segundo ele, essas informações são essenciais para mapear “de que forma essas organizações conseguem se financiar, disputar territórios e se infiltrar no Estado”.

A convocação de Conrado Leister, representante da Meta, tem como foco investigar o papel das plataformas digitais na atuação das facções. A CPI quer saber quais medidas a empresa adota para impedir que redes sociais sejam utilizadas para difusão de conteúdos criminosos ou como instrumento de arrecadação ilícita.

Interromper o fortalecimento das facções

De acordo com Contarato, o aprofundamento desses temas permitirá à CPI propor políticas públicas capazes de interromper o ciclo de fortalecimento das organizações criminosas, com base em inteligência, cooperação federativa e maior transparência. O senador destacou que a proteção das populações mais vulneráveis é uma das prioridades do colegiado.

As datas das oitivas ainda serão definidas pela comissão, que segue analisando documentos e estruturando o cronograma de depoimentos das próximas semanas.