Motta celebra aprovação da vacina brasileira de dose única contra dengue

"Parabenizo todos do Instituto Butantan por este grande avanço, um orgulho nacional. Muitas vidas serão salvas em todo o país", afirmou Motta em publicação nas redes sociais. - (crédito: AFP)

A aprovação da vacina brasileira contra a dengue pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), anunciada nesta quarta-feira (26/11), foi celebrada pelo presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), que destacou o caráter histórico do avanço.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

“Como médico, recebo com imensa alegria a aprovação pela Anvisa da vacina brasileira contra a dengue. Será a primeira no mundo em dose única, uma inovação feita no Brasil. Parabenizo todos do Instituto Butantan por este grande avanço, um orgulho nacional. Muitas vidas serão salvas em todo o país”, afirmou em publicação nas redes sociais.



Como médico, recebo com imensa alegria a aprovação pela Anvisa da vacina brasileira contra a dengue. Será a 1ª no mundo em dose única, uma inovação feita no Brasil. Parabenizo a todos que integram o Instituto Butantan por este grande avanço, um orgulho nacional. Muitas vidas… — Hugo Motta (@HugoMottaPB) November 26, 2025

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, confirmou que o imunizante desenvolvido pelo Instituto Butantan recebeu registro da Anvisa. A vacina será distribuída gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS), com início previsto para 2026.

Agilidade na vacinação

Segundo o Butantan, já existem 1 milhão de doses prontas para serem enviadas ao Ministério da Saúde. A estimativa é ampliar a produção para mais de 30 milhões de unidades até meados de 2026. Como será aplicada em dose única, a nova vacina deve facilitar a logística de imunização em todo o país.

A incorporação ao Programa Nacional de Imunização (PNI) será apresentada nesta quinta-feira (27) à Comissão Tripartite, que reúne secretários estaduais e municipais de saúde.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Saiba Mais Política CNC celebra 80 anos no Senado com apelos por educação e qualificação

CNC celebra 80 anos no Senado com apelos por educação e qualificação Política Lula sobre prisão de ex-presidente e generais: "Lição de democracia"