Michelle Bolsonaro critica aproximação do PL com Ciro; deputado rebate

Michelle disse que essa articulação é "precipitada" e lembrou que Ciro é um dos mais incisivos opositores do ex-presidente Bolsonaro - (crédito: Divulgação PL)

A presença de Michelle Bolsonaro no lançamento da pré-candidatura de Eduardo Girão (Novo) ao governo do Ceará, no domingo (30/11), em Fortaleza, terminou em desgaste dentro do PL cearense. Diante de uma plateia aliada, a ex-primeira-dama criticou duramente a tentativa de setores do partido de se aproximarem do ex-governador Ciro Gomes (PSDB), movimento que vinha sendo costurado pelo deputado federal André Fernandes (PL-CE), presidente estadual da sigla.



Michelle disse que essa articulação é “precipitada” e lembrou que Ciro é um dos mais incisivos opositores do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ao comentar uma reportagem em que o ex-governador dizia se orgulhar de ter escrito a representação que resultou na inelegibilidade do ex-presidente, ela reagiu: Não é possível sustentar aliança com alguém “que compara a família do presidente a ladrão de galinha”. Em tom de reprimenda, acrescentou que parte do PL local “se precipitou em fazer essa aliança” e que “a essência dele é de esquerda”.

O recado atingiu diretamente Fernandes, principal defensor da reaproximação com Ciro. O parlamentar trabalha para projetar o nome de seu pai, o pastor Alcides Fernandes, como candidato ao Senado em 2026, enquanto Michelle apoia outra liderança para a vaga: a vereadora Priscila Costa, ligada à Assembleia de Deus.

Após o evento, Fernandes rebateu as críticas e disse que não houve precipitação alguma. Segundo ele, a própria conversa com Ciro só avançou porque Bolsonaro teria autorizado a composição. “Se houve precipitação, então foi do próprio marido dela. Eu não posso levar a culpa por algo que partiu deles”, afirmou aos jornalistas.