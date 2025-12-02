Gentili para os Bolsonaro: Eduardo é "mimadinho" e Flávio, "mentiroso"

Danilo Gentili mostra sua força e bomba em plataforma do YouTube do SBT - (crédito: Obeservatório da TV)

O apresentador Danilo Gentili voltou a criticar os filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Em publicações feitas no X (antigo Twitter) entre a noite dessa segunda-feira (1º/12) e a madrugada desta terça (2/12), o humorista debochou do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e acusou o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) de mentir sobre sua articulação para a CPI da Lava Toga.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Na primeira postagem, Gentili compartilhou uma matéria do Financial Times que afirmava que “Eduardo Bolsonaro fracassou espetacularmente” em sua tentativa de construir influência no cenário internacional.

A reportagem publicada pelo jornal britânico aponta os erros do ex-presidente e as atitudes dos filhos como pivôs do enfraquecimento do bolsonarismo e da necessidade da direita de encontrar um novo líder.

Ao comentar o texto, ele ironizou a situação do clã Bolsonaro. “Parabéns, Eduardo Bolsonaro - se você não fosse um mimadinho que nunca trabalhou na vida e só vive mamando imposto do contribuinte saberia que toda ideia que sai da cabeça é burrice”, disparou.

Parabéns @BolsonaroSP - se você não fosse um mimadinho que nunca trabalhou na vida e só vive mamando imposto do contribuinte saberia que toda ideia que sai da cabeça é burrice. https://t.co/HszlbXnwLA — Danilo Gentili (@DaniloGentili) December 2, 2025

Horas depois, o apresentador voltou às redes sociais, desta vez para responder a um vídeo em que Flávio Bolsonaro afirmava que a CPI da Lava Toga “teria sido importante”, mas não avançou por falta de condições políticas. Gentili contestou a fala e resgatou reportagens que apontavam o senador como um dos principais articuladores para enterrar a investigação que miraria ministros do STF.

“É muito mentiroso. Quer bancar o cético da tal CPI, mas ele simplesmente foi publicamente a pessoa mais ativa e militante para sequer deixar a tal CPI ir pra frente. Ele trabalhou ativamente para destruí-la”, escreveu.